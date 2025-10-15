인크레더블버즈, 두바이서 ‘수네코스 글로벌 서밋’ 개최

코스닥 상장사 인크레더블버즈 인크레더블버즈 064090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,820 전일대비 20 등락률 -1.09% 거래량 206,216 전일가 1,840 2025.10.14 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"인크레더블버즈, 글로벌 의료기기 플랫폼 기업 성장"[클릭 e종목]"인크레더블버즈, 수네코스 아시아·북미 판권 확보로 고성장"휴먼웰니스그룹, 윙스풋 인수 시너지 본격화…"유통 통합으로 플랫폼 강화" 전 종목 시세 보기 close 가 피부 생체재생 솔루션 브랜드 'Sunekos(수네코스)'의 글로벌 확산을 위한 대규모 서밋이 두바이에서 성황리에 마쳤다고 14일 밝혔다.

차세대 바이오스티뮬레이터 수네코스 글로벌 서밋은 지난달 27일부터 28일까지 이틀간 두바이 아르마니 호텔(부르즈 칼리파), 바브 알 샴스 리조트 등에서 열렸다. 'Sunekos Global Distributor Summit 2025'를 열며, 인크레더블버즈가 글로벌 바이오스티뮬레이터 시장에서의 리더십을 본격화했다.

이번 행사는 수네코스의 글로벌 써밋 행사로서, 각국의 주요 디스트리뷰터 및 KOL(Key Opinion Leader) 의사들과의 네트워크를 강화하기 위한 자리로 마련됐다. 인크레더블버즈는 최신 임상 데이터와 연구 결과를 공유하며 제품의 과학적 신뢰성과 차별성을 강조했다.

현장에는 유럽, 중동, 아시아 등지에서 활동 중인 글로벌 디스트리뷰터와 KOL 의사들이 참석해 시술 경험과 환자 케이스를 공유했다. 특히 수네코스를 대표하는 핵심 의료진인 Dr. Andreea Boca의 심층 인터뷰를 통해 제품의 전문성과 신뢰성을 부각시켰다.

인크레더블버즈 임신영 대표는 "수네코스는 단순한 제품을 넘어, 피부 생체재생의 새로운 패러다임을 제시하는 혁신 솔루션"이라며 "이번 서밋을 기점으로 글로벌 시장에서의 리더십을 강화하고, 차세대 바이오스티뮬레이터로서 글로벌 의료진들과의 학술 교류 등 강화하겠다"고 말했다.

인크레더블버즈는 이번 서밋을 통해 단순한 제품 소개를 넘어 각국 전문가들과의 장기적인 파트너십을 구축하는 계기를 마련했다. 또한 비공식 네트워킹 세션과 문화 체험을 통해 참가자 간 유대감을 높이고 협력 기회를 확대했다고 언급했다.

그는 "행사 현장에서 촬영된 사진 및 영상 콘텐츠를 글로벌 PR과 마케팅 채널(소셜미디어, 뉴스레터, 웹사이트 등)에 활용해 브랜드 인지도를 극대화할 계획"이라고 덧붙였다.

한편 수네코스는 피부 재생을 위한 생체적합성 바이오스티뮬레이터로, 세포 내 콜라겐 및 엘라스틴 생성을 촉진해 노화 피부를 근본적으로 개선하는 차세대 생체재생 의료기기다. 인크레더블버즈는 이번 서밋을 계기로 주요 시장에서의 입지를 강화하고, 글로벌 바이오스티뮬레이터 분야의 리더십을 본격화 할 방침이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



