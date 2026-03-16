인크레더블버즈 누트라코스 후원 이예원 프로, KLPGA시즌 개막전 준우승

인크레더블버즈 인크레더블버즈 close 증권정보 064090 KOSDAQ 현재가 798 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 798 2026.03.16 15:15 기준 관련기사 인크레더블버즈, 누트라코스 후원 이예원 프로 개막전 첫날 2위 모티바코리아, 국내 성형외과 의료진 7인 KOL 선정…학술 교류 확대 인크레더블버즈, 임시주총 앞두고 지배구조 투명성 및 기업 정상화 의지 강조 전 종목 시세 보기 의 프리미엄 아미노산 브랜드 누트라코스(NUTRAKOS)가 후원하는 이예원 프로(메디힐)가 KLPGA 투어 2026시즌 해외 개막전에서 준우승을 차지했다.

누트라코스는 16일 공식 앰배서더인 이예원 프로가 태국에서 열린 KLPGA 시즌 개막전에서 안정적인 경기력을 선보이며 준우승을 기록했다고 밝혔다.

이예원 프로는 지난 15일 태국 촌부리 아마타 스프링 컨트리클럽에서 열린 '2026 리쥬란 챔피언십' 최종 라운드에서 보기 없이 버디 3개를 기록하는 노보기 플레이를 펼쳤다. 이로써 최종합계 14언더파 274타로 대회를 마무리했다.

특히 파이널 라운드는 40도에 가까운 폭염과 강한 바람이 이어지는 악조건 속에서 진행됐다. 이예원 프로는 체력 소모가 큰 후반 구간에서도 집중력을 유지하며 10번 홀과 15번 홀에서 버디를 추가하는 등 안정적인 플레이를 이어갔다.

대회 기간 누트라코스는 이예원 프로의 컨디션 유지를 위해 '누트라코스 액티브'를 지원했다. 이 제품은 이탈리아 독자 기술인 아미노산 배합(10AA)을 기반으로 빠른 흡수를 고려해 설계된 포뮬러로, 폭염 환경에서도 에너지 리듬과 근육 컨디션 관리에 도움을 줬다는 설명이다.

누트라코스 관계자는 "변수가 많은 환경에서도 집중력을 유지하며 안정적인 경기를 펼친 이예원 프로의 퍼포먼스는 브랜드가 지향하는 가치와 맞닿아 있다"며 "앞으로도 선수가 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.

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한편 이예원 프로는 다음 달 2일 열리는 '더 시에나 오픈'에 출전해 시즌 첫 우승에 도전할 예정이다. 이후 국내에서 개최되는 '제2회 직장인 골프대첩'에 참석해 팬들과 소통하며 프리미엄 에너지 루틴의 가치를 전할 계획이다. 대회 종료 후에는 우승팀과 함께 라운딩을 진행하는 행사도 예정돼 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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