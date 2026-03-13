인크레더블버즈, 누트라코스 후원 이예원 프로 개막전 첫날 2위

인크레더블버즈 인크레더블버즈 close 증권정보 064090 KOSDAQ 현재가 798 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 798 2026.03.13 13:21 기준 관련기사 모티바코리아, 국내 성형외과 의료진 7인 KOL 선정…학술 교류 확대 인크레더블버즈, 임시주총 앞두고 지배구조 투명성 및 기업 정상화 의지 강조 인크레더블버즈, 23일 임시주총 개최…"기업 정상화 가능성 입증할 것" 전 종목 시세 보기 는 프리미엄 아미노산 브랜드 누트라코스의 후원을 받는 이예원 프로가 시즌 개막전 첫날 상위권에 오르며 좋은 출발을 보였다고 13일 밝혔다.

이예원 프로는 지난 12일 태국 촌부리의 아마타스프링 컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 보기 없이 버디 6개를 기록하며 6언더파 66타로 공동 2위에 이름을 올렸다.

10번 홀에서 경기를 시작한 이예원 프로는 전반에만 버디 4개를 잡아내며 빠르게 상위권으로 올라섰다. 이후 후반 라운드에서도 안정적인 플레이를 이어가며 버디 2개를 추가해 상위권 경쟁을 이어갔다.

이날 이예원 프로는 페어웨이 안착률 85.71%, 그린 적중률 100%, 퍼트 수 30개를 기록하며 주요 지표에서도 뛰어난 경기력을 보여줬다.

이예원 프로는 2024년 푸켓에서 열린 블루캐니언 챔피언십에서 우승을 차지했으며, 2023년부터 지난해까지 3년 연속 시즌 3승을 기록하며 한국여자프로골프(KLPGA)를 대표하는 선수로 자리 잡고 있다.

앞서 누트라코스는 이예원 프로와 후원 계약을 체결하고 골퍼들을 위한 '에너지 루틴' 메시지를 전달하고 있다.

누트라코스의 핵심 제품인 누트라코스 액티브는 이탈리아 기술 기반의 아미노산 10종 배합(10AA)과 SMC 설계를 적용한 아미노산 포뮬러 제품이다. 골프처럼 장시간 집중력과 체력 관리가 중요한 스포츠 활동에서 안정적인 에너지 리듬을 고려해 설계된 것이 특징이다.

누트라코스는 고강도 업무를 수행하는 직장인들을 응원한다는 취지로 골프를 매개로 '에너지 루틴' 메시지를 전달하고 있으며, 제2회 누트라코스 액티브배 직장인 골프대첩 참가 접수를 진행하며 직장인 골퍼들과의 접점을 확대하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



