인크레더블버즈 누트라코스, CJ온스타일 매드라이브 방송 성료…4050 이너뷰티 공략

인크레더블버즈 인크레더블버즈 close 증권정보 064090 KOSDAQ 현재가 798 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 798 2026.03.23 10:42 기준 관련기사 인크레더블버즈 누트라코스 후원 이예원 프로, KLPGA시즌 개막전 준우승 인크레더블버즈, 누트라코스 후원 이예원 프로 개막전 첫날 2위 모티바코리아, 국내 성형외과 의료진 7인 KOL 선정…학술 교류 확대 전 종목 시세 보기 의 프리미엄 아미노산 브랜드 누트라코스가 라이브 커머스를 통해 4050 여성 소비자 공략에 성과를 냈다.

누트라코스는 CJ온스타일 모바일 라이브 방송 '매드라이브'를 통해 진행한 봄맞이 스페셜 방송을 성공적으로 마무리했다고 23일 밝혔다.

지난 19일 진행된 이번 방송은 '스프링 스페셜 에디션'을 콘셉트로, CJ온스타일에서만 선보이는 단독 구성으로 기획됐다. '누트라코스 드링커블'을 중심으로 실제 섭취 후기와 이너뷰티 관련 노하우를 공유하며 시청자들의 높은 관심을 이끌어냈다.

특히 이날 가장 주목받은 상품은 '데일리 아미노샷 7박스 세트'였다. 누트라코스 출시 이후 가장 파격적인 혜택으로 평가된 이 구성은 라이브 방송에서만 판매되는 단독 패키지로, 다양한 혜택이 포함됐다. 여기에 전용 파우치와 신제품 '액티브' 10포까지 추가 제공되며 방송 초반부터 주문이 몰리는 등 빠른 판매 흐름을 보였다.

또 CJ온스타일이 제공하는 카드사 무이자 할부(최대 20개월)와 적립금 혜택이 더해지면서 합리적인 소비를 중시하는 4050 여성 고객층의 호응을 얻었다. 누트라코스 드링커블 아미노샷은 이탈리아 특허 아미노산 포뮬러를 기반으로 한 기술력을 앞세워 프리미엄 이너뷰티 시장에서 입지를 확대하고 있다.

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누트라코스 관계자는 "CJ온스타일 고객들의 지속적인 성원에 힘입어 2026년 첫 라이브 방송을 봄 환절기 시즌에 맞춰 기획했다"며 "정밀하게 설계된 아미노산 포뮬러를 라이브 전용 구성으로 선보였고, 시청자들의 진솔한 리뷰와 구매 혜택이 결합되며 긍정적인 성과로 이어졌다"고 설명했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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