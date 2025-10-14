본문 바로가기
김원이, 배달앱 '불공정 약관' 시정 요구 관철

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.14 17:40

공정위, 배민 등 10개 유형 시정 조치

김원이 더불어민주당 의원.

김원이 더불어민주당 의원.

더불어민주당 김원이 의원(전남 목포)이 지난해 국정감사에서 지적한 배달앱 불공정 약관 시정 요구가 받아들여져 공정거래위원회가 시정 조치를 내렸다.


공정위는 14일 배달의민족과 쿠팡이츠의 약관을 심사해 총 10개 유형의 불공정 약관을 적발, 시정 조치했다고 밝혔다. 주요 시정 대상은 ▲입점업체에 과도한 부담을 주는 조항 ▲노출거리 임의 변경 ▲부당한 면책조항 등이다.

이번 조치에는 지난해 김 의원이 중소벤처기업부 국정감사에서 제기한 내용이 반영됐다. 김 의원은 당시 "배달의민족이 우월적 지위를 이용해 입점업체에 불리한 약관을 일방적으로 적용하고 있다"며 ▲노출거리 임의 변경 ▲불리한 변경사항 통보 ▲면책 갑질 조항 등을 강하게 비판한 바 있다.


이에 공정위는 중기부 검토를 거쳐 해당 약관을 불공정으로 판단, 개선을 명령했다.


김 의원은 "이번 시정으로 배달앱 시장의 공정한 거래질서가 한층 강화되길 기대한다"며 "앞으로도 포장수수료·광고비·배달비 전가 문제 등 소상공인과 플랫폼의 상생 방안을 마련하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
