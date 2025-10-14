본문 바로가기
'피스메이커' 자처 트럼프, 태국·캄보디아 평화협정식 참석 예정

이승형기자

입력2025.10.14 16:17

말레이 외교장관, 관련 일정 공개

스스로 '평화 중재자'를 자처하는 도널드 트럼프 미국 대통령이 태국과 캄보디아의 평화협정 체결식에 참석한다.


도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

14일 AFP통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 오는 26~28일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 개최되는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 기간 열릴 태국과 캄보디아 평화 협정식에 참석한다고 모하마드 하산 말레이시아 외교장관이 이날 기자회견에서 밝혔다.

모하마드 장관은 트럼프 대통령이 태국과 캄보디아가 평화협정을 체결하는 것을 보기를 고대하고 있다고 전했다.


태국과 캄보디아는 지난 7월 하순 국경 지대에서 교전을 벌여 닷새 동안 43명의 사망자가 나왔다. 당시 트럼프 대통령은 무역 협상 중단을 지렛대로 휴전을 압박했고, 양국은 올해 아세안 의장국 말레이시아의 중재로 7월 말 휴전했다.


그러나 이후에도 여러 차례 지뢰 폭발로 태국군 병사가 다치고 소규모 교전이 발생하는 등 마찰이 계속되고 있다. 이와 관련해 아누틴 찬위라꾼 태국 총리는 트럼프 대통령이 캄보디아와 평화 협상·국경 분쟁 해결을 촉구하는 서한을 보냈다고 지난 9일 밝혔다.

앞서 지난 8월 훈 마네트 캄보디아 총리는 트럼프 대통령의 '혁신적 외교'로 휴전이 성사됐다며 그를 노벨평화상 후보로 추천했다. 트럼프 대통령은 올해 들어 전 세계에서 8개 전쟁이 자신의 중재로 종식됐다고 주장하면서 노벨평화상에 대한 의지를 드러냈으나 수상은 불발됐다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
