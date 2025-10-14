본문 바로가기
경찰, 지난해부터 캄보디아 실종·감금 신고 143건

임춘한기자

입력2025.10.14 16:00

캄보디아 협조 원활하지 않아
코리안데스크 단기간엔 어려워

지난해부터 캄보디아 실종·감금 경찰 신고가 143건 접수된 것으로 확인됐다.


경찰, 지난해부터 캄보디아 실종·감금 신고 143건
14일 경찰청에 따르면 지난해 1월부터 올해 10월13일까지 접수 사건은 143건이다. 이 중 대상자 소재 및 신변 안전 확인된 사건은 91건, 진행 중인 사건은 52건이다.

유재성 경찰청장 직무대행은 전날 정례 기자간담회에서 캄보디아 코리안데스크 설치와 관련해 "필리핀에 설치한 경험이 있는데 시간이 상당히 소요된다"며 "당국 경찰과 업무협약(MOU)가 있어야 하고, 단기간에 이뤄지긴 어렵다"고 밝혔다. 이어 "캄보디아가 다른 동남아시아 국가와 비교해 경찰 간 협조 관계가 원활하지 않은 건 사실"이라며 "외교부나 관계 당국과 협조해서 계속 노력하고 있다"고 말했다.


앞서 경찰청은 오는 23일 캄보디아와의 양자 회담에서 한국인 대상 범죄 대응책을 의제로 다루고 코리안데스크 설치, 경찰 파견 등을 논의할 예정이라고 밝혔다.


경찰은 우리 국민의 시신을 유족에게 신속히 인도하기 위해 이달 내에 현지를 방문해 시신 부검을 추진하는 방안을 캄보디아 당국과 협의 중이다. 또한 이른 시일 내 현지 상황을 점검하고 수사 공조 강화 방안을 논의하기 위해 국가수사본부장의 캄보디아를 방문할 계획이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
