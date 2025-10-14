본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

평택시, 내년 주민참여예산사업 174건 선정

정두환기자

입력2025.10.14 11:28

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

32억원 규모…내년도 본예산에 반영

경기도 평택시는 13일 주민참여예산위원회를 개최해 내년도 시 본예산에 반영할 주민참여예산 사업을 확정했다고 14일 밝혔다.

13일 개최된 평택시 주민참여예산위원회에서 위원들이 주민참여예산 사업의 차질없는 추진을 다짐하고 있다. 평택시 제공

13일 개최된 평택시 주민참여예산위원회에서 위원들이 주민참여예산 사업의 차질없는 추진을 다짐하고 있다. 평택시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번에 확정된 주민참여예산 사업은 총 174건, 32억원 규모라고 시는 설명했다. 선정된 사업은 시의회 예산 심의를 거쳐 내년도 본예산에 반영한다. 대상 사업은 평택시 누리집을 통해 시민들에게도 공개한다.


정장선 평택시장은 "주민참여예산 제도는 예산 편성 과정에 시민이 직접 참여해 재정의 투명성과 민주성을 높이는 중요한 제도"라며 "시민들의 소중한 의견이 담긴 사업인 만큼, 제대로 집행될 수 있도록 시 차원에서도 세심하게 살피겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

캄보디아서 숨진 대학생, 같은 대학 선배가 모집책이었다 캄보디아서 숨진 대학생, 같은 대학 선배가 모집책... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

'구형 아이폰 어디있나' 집안 뒤지는 미국인들…"잘 팔면 수 억원 대박"

보호구역 호수 들어간 텔레그램 CEO의 반전 엔딩…카자흐 정부 "처벌 안해, 덕분에 홍보 잘 됐어"

인구 52만 아프리카 섬나라의 기적…사상 첫 월드컵 본선 진출

명품 들고 피팅룸 들어가더니 짝퉁과 바꿔치기…中 관광객 결국

돌아간 집, 다시 시작된 악몽…82.5%의 함정

"서울 아파트 매물이 사라진다"…'규제신호'에 2년 내 최저치

새로운 이슈 보기