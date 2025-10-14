성남시, 53년 만에 변모한 대원공원 16일 개장…4개 구간으로 특화

신상진 시장 "시민 중심 녹지 인프라 확대할 것"

아침 정원·책 읽는 광장·유아 숲 놀이터 등 조성

경기 성남시(시장 신상진)는 원도심에 있는 대원공원 내에 아침 정원, 책 읽는 광장, 유아 숲 놀이터 등 테마가 있는 공원을 조성해 오는 16일 개장한다.

성남시 대원공원 내 1~4구간 테마공원 조성 위치도. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

대원공원은 중원구 중앙동과 하대원동, 성남동, 상대원동 등 4개 동에 접해 있는 79만1450㎡ 규모(축구장 크기의 111배)의 산지형 공원이다.

시는 대원공원 내 미정비 공원 부지를 중심으로 중앙·하대원·성남동 구간을 1~4구간으로 특화했다.

1972년 근린공원으로 결정 고시한 이후 53년 만의 변화다.

이를 위해 2023년 3월부터 최근까지 2년 6개월간 총사업비 155억원을 투입했다.

중앙동 구간(1구간)은 해오름 주민 활동공간(아침 정원), 정원 산책길, 숲속 쉼터, 수국원을 조성했다.

하대원동 구간(2~3구간)은 잔디마당, 경관 폭포, 책 읽는 광장을 새로 설치하고, 기존의 광장을 리모델링해 야외무대와 경관조명이 있는 공간을 만들었다. 진입로도 재정비하고 주차장을 21면에서 62면으로 확장했다.

성남동 구간(4구간)은 유아 숲 놀이터, 맨발 걷기 길(250m), 숲속 산책로(570m)를 새로 조성했다. 산책로 정상에는 쉼터와 10ｍ 높이의 전망대를 설치했다.

성남시 대원공원 성남동 구간(4구간)의 유아숲 놀이터. 성남시 제공 원본보기 아이콘

이 과정에서 하대원동 구간의 대원공원 내에 있던 고물상과 골재상 등을 철거해 환경 개선이 이뤄졌다.

대원공원 내 테마공원 개장식은 대규모 면적인 공원 특성상 2곳에서 각각 1부와 2부에 걸쳐 개최된다.

1부 개장 행사는 이날(16일) 오후 4시 성남동 2872-1번지 일원(성남중학교 맞은편) 유아 숲 놀이터에서, 2부 행사는 오후 5시 하대원동 210-1번지 일원(중원유스센터 맞은편) 책 읽는 광장에서 각각 신상진 성남시장과 지역 주민 등 200여 명이 참석한 가운데 진행된다.

신상진 성남시장은 "대원공원이 반세기 만에 테마공원으로 변모 추진돼 원도심 내 자연과 여가가 공존하는 힐링 공간으로 거듭나게 됐다"면서 "앞으로도 시민 중심의 녹지 인프라를 확대해 나가겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



