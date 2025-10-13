의정부시, '제2회 한글, 그 아름다움에 반하다' 시민패션쇼 성료

한글의 아름다움을 입은 새활용 패션

전통과 현대의 조화 선보여

경기 의정부시(시장 김동근)는 제579돌 한글날을 기념해 10월 9일 행복로에서 열린 '제2회 한글, 그 아름다움에 반하다' 시민모델 패션쇼가 성황리에 마무리됐다고 13일 밝혔다.

김동근 시장이 10월 9일 제579돌 한글날을 기념해 열린 '제2회 한글, 그 아름다움에 반하다' 시민모델 패션쇼에서 참여자들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

경기북부문화관광플랫폼 푸른두레(대표 신민식)가 주최·주관한 이번 행사는 한글의 창제 정신과 조형미를 현대적으로 재해석하고, 새활용(Upcycling) 패션을 통해 지속 가능한 문화의 가치를 확산하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 김동근 시장을 비롯한 내외빈과 시민 500여 명이 참여했으며, 사전 공개심사를 통해 선발된 어린이, 청소년, 노인, 장애인 등 40여 명의 시민모델이 세대와 조건을 넘어 각자의 개성을 살린 무대를 펼쳤다. 시민모델 가족과 행복로를 찾은 시민들도 자연스럽게 관람하며 한글의 아름다움을 함께 즐겼다.

패션쇼는 ▲훈민정음 서체를 수놓은 전통 한복의 '전통의 재발견' ▲생활한복 중심의 '일상 속의 한글' ▲K-패션과 융합된 '미래로 가는 한글' 등 세 가지 주제로 구성됐다.

의상은 폐현수막과 재활용 원단에 한글 문양과 글귀를 더해 제작돼 전통과 현대가 어우러진 무대로 완성됐다. 연출은 김은엽 총감독(포즈엠컴퍼니 대표·경기북부모델협회장), 디자인은 박지희 디자이너가 맡았다.

10월 9일 제579돌 한글날을 기념해 행복로에서 열린 ‘제2회 한글, 그 아름다움에 반하다’ 시민모델 패션쇼 모습. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

신민식 대표는 "한글 창제에 기여한 신숙주 선생의 뜻을 오늘의 시민문화로 이어가기 위해 시민이 직접 모델로 참여하는 무대를 기획했다"고 전했다.

김동근 시장은 "한글은 우리 민족의 정신이자 국민을 하나로 묶는 힘으로, 오늘의 대한민국을 만든 원동력"이라며 "K-문화의 근간인 한글을 통해 세계와 소통하고, 시민이 주체가 된 이번 패션쇼가 그 아름다움을 새롭게 느끼는 뜻깊은 무대가 되길 바란다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



