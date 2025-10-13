본문 바로가기
엔씨소프트, 그룹 신입사원 공채…21일까지 중복 접수 가능

노경조기자

입력2025.10.13 14:45

첫 그룹 단위 채용…프로그래밍 분야 확대

엔씨소프트는 오는 21일까지 '2025 신입사원 공개 채용' 서류를 접수한다고 13일 밝혔다.


엔씨소프트 그룹 신입사원 공개 채용. 엔씨소프트 제공

이번 채용은 'NC 컴퍼니' 통합으로 진행된다. 엔씨소프트, 퍼스트스파크 게임즈, 빅파이어 게임즈, NC AI 등 자회사 법인까지 포괄한 채용이다. 자회사 법인 설립 후 처음으로 진행되는 그룹 단위 채용이며 중복 지원도 가능하다.

모집 분야는 프로그래밍, 게임기획, 게임사업, PM, AI 등이며, 기술 경쟁력 확보를 위해 프로그래밍 직종을 가장 많이 채용한다. 모집 기간은 오는 21일까지다. 서류 합격자는 다음 달 8~9일 NC테스트에 응시하게 된다. 이후 26일부터 12월 5일까지 1차 면접, 12월 15~19일 2차 면접을 한다. 최종 합격자는 내년 1월 정규직 신입사원으로 입사한다.


신입사원과 별도로 프로그래밍 전문연구요원도 채용한다. 관련 분야 석사 이상 학위 보유자나 취득 예정인 신규 편입 대상자에 한해 지원이 가능하다. 자세한 내용은 엔씨 통합 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr


