트럼프, 대학에 '인종·성별 고려 금지' 협약 동참 촉구

"인종·성별 차별 대학에 연방법 신속 집행"

도널드 트럼프 미국 대통령이 대학 입학 정책에서 인종·성별 고려를 금지하는 내용의 연방정부 협약에 대학들이 동참할 것을 촉구했다.

트럼프 대통령은 12일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "미국의 역사 대부분에서 대학은 미국의 위대한 전략적 자산이었다. 그러나 비극적이게도 많은 고등 교육이 갈 길을 잃고 '워크(WOKE)', 사회주의, 반(反)미국적 이념으로 우리 청년과 사회를 오염시키고 있다"고 했다. 이어 이 같은 이념은 "대학들이 헌법과 법률에 위배되는 차별적 관행을 정당화하는 도구가 되고 있다"고 비판했다.

'워크'는 원래 인종·성 차별 등 진보적 의제에 대한 각성을 의미했다. 그러나 보수 진영에서는 '워크'를 진보적 가치와 정체성을 강요하는 행위라는 비판적 의미로 사용하고 있다.

트럼프 대통령은 "트럼프 행정부는 고등 교육의 위대한 개혁을 통해 이런 문제를 신속히 바로잡고 있다. 우리의 위대한 교육 기관들은 '집단 정체성' 이전에 실력을 우선시하게 될 것"이라며 "인종이나 성별을 근거로 불법적 차별을 계속하는 대학들에 연방법을 단호하게 집행해나갈 것"이라고 밝혔다.

또 트럼프 대통령은 정부가 추진 중인 '고등 교육의 학문적 우수성을 위한 협약'에 대학들이 동참할 것을 촉구하며 "그들(동참 대학)은 인종차별적 입학 정책을 중단하고 교수 채용에서의 부당하고 불법적인 차별을 중단할 것에 동의한다"고 했다. 그러면서 "높은 교육 기준, 표현·토론의 자유를 포함한 지적 자유가 보장된 캠퍼스 환경, 정치적 중립성, 학생 부담 완화, 외국 자금으로부터의 재정 독립을 약속할 것"이라고 말했다.

앞서 트럼프 행정부는 대학 9곳에 서한을 보내 이 같은 내용의 협약 서명을 요청했다. 협약에는 입학·채용 과정에서 인종이나 성별 고려 금지, 외국인 학부생 등록률 15% 제한, 대학입학자격시험(SAT)이나 유사 시험 성적 제출 의무화, 등록금 5년간 동결 등의 조항이 포함돼 있다.

트럼프 행정부는 대학이 협약에 서명할 경우 상당한 규모의 연방 지원금을 포함해 여러 혜택을 받을 것이라고 서한에서 밝혔다. 서한을 받은 대학은 다트머스대, 펜실베이니아대, MIT, 브라운대, 밴더빌트대, 애리조나대, 서던캘리포니아대, 텍사스대, 버지니아대 등 9곳이다. 이중 MIT는 "과학 연구에 대한 재정 지원은 오로지 과학적 성과에 기반해야 한다"며 협약 서명을 거부했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



