본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

화제

바티칸 대성당 제단에 뛰어오른 남성…수백명 있는데 바지 내리더니 '경악'

방제일기자

입력2025.10.13 09:06

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

재단에 올라 바지 무릎까지 내린 채 소변 봐
해당 소식에 교황마저 충격 받은 것으로 전해져

가톨릭교회 본산이자 심장부로 불리는 바티칸 성 베드로 대성당에서 한 남성이 고해성사 제단에 올라가 신도와 관광객 수백명이 지켜보는 가운데 소변을 보는 사건이 벌어졌다. 11일(현지시간) 폭스뉴스 등은 일간 일 템포, 코리에레델라세라 등 이탈리아 매체를 인용해 전날 오전 9시 30분쯤 한 남성이 제단 앞에서 바지를 무릎까지 내리고 소변을 보는 모습이 포착돼 논란이 일고 있다고 보도했다.

사회관계망서비스(SNS)에 빠르게 확산한 영상을 보면, 한 젊은 남성이 제단 앞에서 바지를 무릎까지 내린 채 소변을 보고 있다. 엑스(X)

사회관계망서비스(SNS)에 빠르게 확산한 영상을 보면, 한 젊은 남성이 제단 앞에서 바지를 무릎까지 내린 채 소변을 보고 있다. 엑스(X)

AD
원본보기 아이콘

사회관계망서비스(SNS)에 빠르게 확산한 영상을 보면, 한 남성은 성 베드로 대성당 한가운데에 있는 제단에 한 남성이 재빨리 올라간 후 바지를 무릎까지 내린 채 소변을 보기 시작한다. 놀란 경비원 한 명이 남성을 뒤에서 붙잡았고, 잠시 뒤 또 다른 경비원이 합류해 남성을 제단 아래로 끌어 내렸다. 이 남성은 청동과 금박 도금으로 장식된 발다키노 주변 회전식 출입 통제장치를 우회해 재단에 오른 것으로 전해졌다.


바티칸 뉴스는 "바티칸 헌병대의 경찰관들이 다가오자 이 남성은 저항하지 않고 바티칸 내부 경찰서로 안내하면서 협조했다"며 "신원을 확인한 후 이탈리아 경찰에 인계되어 추방 명령을 내렸다"고 전했다. 이 가운데, 교황 레오 14세는 이번 사건을 전해 듣고 충격을 받은 것으로 알려졌다. 이탈리아 현지 매체는 교황이 성 베드로 대성당 내부 경비 시스템의 효율성에 대해 직접 언급할 가능성도 있다고 전했다.

한편, 성 베드로 대성당이 이와 같은 봉변을 당한 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 올해 2월에는 한 개인이 같은 제단에서 의식용 물품을 훼손하는 사건이 발생했다. 지난 2023년에는 한 폴란드 남성이 제단 근처에서 시위를 벌이며 등에 "우크라이나의 아이들을 구하라"는 메시지를 제단에 표시하기도 했다. 당시 이 사건으로 바티칸은 성당의 신성함을 회복하기 위한 참회 의식을 거행하기도 했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·금·은' 모으라는 부자 아빠 "은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

궁궐 방문객 4년 새 6.5배 늘었지만…관리 인력은 '제자리'

ATM서 환전하고 QR 찍어 물건 사고…北서도 스마트폰은 다 되네

'한끼 1만원 시대' 점심 굶는 직장인 속출… 5000원 뷔페 선보인 日 기업

"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

천정부지 집값에…추가 대출 규제 이번주 나온다

새로운 이슈 보기