신상진 시장, 성남FC 홈경기 찾아 선수단 격려…선두 인천과 무승부

K리그2 선두 인천유나이티드와 맞대결 무승부 기록

신 시장"시민 힘찬 응원으로 승리 함께 만들어 달라"

신상진 경기 성남시장은 12일 탄천종합운동장에서 열린 '2025 하나은행 K리그2' 제34라운드 성남FC 홈경기를 찾아 선수단을 격려했다.

신상진 성남시장이 12일 탄천종합운동장에서 열린 K리그2 제34라운드 성남FC 홈경기에서 선수단을 격려하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 경기는 성남FC와 K리그2 선두 인천유나이티드FC의 맞대결로, K리그1 승격을 향한 중요한 분수령이 되는 경기였다.

신상진 시장은 경기 시작에 앞서 "오늘 성남FC가 34라운드 홈경기에서 승리할 수 있도록 시민 여러분의 힘찬 응원을 부탁드린다"며 "성남을 찾은 인천유나이티드 선수단과 응원단을 환영하며 즐겁고 멋진 경기가 되기를 바란다"고 인사말을 전했다.

이날 경기장에는 성남FC와 엄브로의 동행 10주년을 기념해 △엄브로 하우스 부스 △10주년 사진전 △스킬트레이닝 △푸드트럭 운영 △블랙리스트의 응원 퍼포먼스 △경품 추첨 등 다채로운 이벤트가 펼쳐져 관중들에게 특별한 즐거움을 더했다.

신상진 성남시장이 12일 탄천종합운동장에서 열린 K리그2 제34라운드 성남FC 홈경기에서 인사말을 하고 있다. 성남시 제공 원본보기 아이콘

성남FC는 전반을 0대 2로 마친 불리한 상황에서도 후반전에 연속 2골을 터뜨리며 2대 2 무승부를 기록, 리그 선두팀을 상대로 승점 1점을 확보하며 홈 팬들에게 짜릿한 감동을 선사했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



