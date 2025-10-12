가을문 활짝…제 10회 서창억새축제 개막

오는 16일 '노을 개막식'

도심 속 힐링축제 도약 선포

제10회 서창억새축제 16일 개막한다. 서구청 제공 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구는 오는 16일 오후 5시 노을이 물드는 시각에 맞춰 영산강변 일대에서 '제10회 광주서창억새축제 개막식'을 개최한다.

올해로 10주년을 맞은 이번 서창억새축제는 시민들의 사랑 속에 광주 유일의 자연경관 축제이자 도심 속 힐링 축제로 자리매김했다.

이번 개막식은 '은빛 억새가 전하는 가을로의 여행'을 주제로 지난 10년의 여정을 돌아보고 새로운 10년의 도약을 선포하는 의미를 담았다. 무대는 '유람선' 콘셉트로 꾸며져 억새와 노을, 영산강이 어우러지는 가을 감성 여행의 시작을 상징한다.

개막 퍼레이드에는 주민 300여 명과 10개 지역단체가 참여해 은빛 억새길을 따라 행진하며 유람선의 항해를 알린다. 어린이합창단 부르는 창작동요 '노을'이 축제의 막을 열고, 참석자 전원이 오색 스카프를 흔들며 억새 축제 10주년을 축하하는 퍼포먼스로 공동체의 하나 된 마음을 표현한다.

김이강 서구청장은 "서창억새축제는 지난 10년간 시민의 참여와 사랑으로 도심 속 생태여행의 상징이 됐다"며 "지역을 대표하는 자연 문화축제로 새로운 도약을 꿈꾸며 힘찬 첫발을 내딛는다"고 말했다.

한편 오는 16일부터 19일까지 4일간 열리는 이번 제10회 광주서창억새축제는영산강변(극락교~서창교, 나눔누리숲 일대)에서 진행되며 ▲나눔누리 노을530 ▲사운드스케이프 체험 ▲SG다이닝 ▲멍때리기대회 ▲뚜벅뚜벅억새탐험대 등 오감을 자극하는 다채로운 프로그램이 펼쳐질 예정이다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



