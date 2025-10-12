본문 바로가기
구미시, 제3회 '고아읍민 씨름대회' 화합의 힘으로 성황리 개최

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.12 16:14

청년회 주관, 구미 대표 생활체육 축제로 성장

경북 구미시 고아읍은 지난 11일 들성생태공원 여우광장에서 '제 3회 고아읍민 씨름대회'를 성황리에 개최했다.


이번 대회는 고아읍청년회(회장 김진현)가 주최하고 김장호 구미시장과 도·시의원, 기관단체장, 주민 등 1000여 명이 함께해 뜨거운 응원 속에 진행됐다.

시계방향 김장호 구미시장이 축사를 하고있다.시민들의 참여로 열띤 경기를 펼치고있다./김이환기자

시계방향 김장호 구미시장이 축사를 하고있다.시민들의 참여로 열띤 경기를 펼치고있다./김이환기자

올해 대회는 최근 인구 4만 명을 돌파한 고아읍의 성장세 속에서 치러져 더욱 의미를 더했다.

주민들이 직접 씨름선수로 출전해 흥미진진한 경기를 펼쳤으며, 아마추어임에도 불구하고 수준 높은 경기력으로 관람객의 환호를 이끌었다. 힘찬 모래판 위에서 이뤄진 대결은 씨름 본연의 매력을 다시금 느끼게 했다.


김진현 고아읍청년회장은 "많은 분이 참여해 대회를 빛내주신 덕분에 씨름대회가 고아읍을 대표하는 축제로 성장하고 있다"며 "앞으로도 읍민 모두가 함께 즐길 수 있는 전통문화 축제로 발전시키겠다"고 했다.


김장호 구미시장은 "고아읍이 4만 명 인구 달성이라는 큰 성과를 거둔 만큼, 이번 씨름대회가 지역민 화합의 밑거름이 되길 바란다"며 "구미시는 고아읍의 발전을 위해 적극적으로 지원하겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
