[내일 날씨] 광주·전남 종일 흐리고 비…최고 50㎜

아침 17~20도·낮 24~27도 전망

서해·남해 앞바다 물결 1m 안팎

초미세먼지 ‘좋음’ 수준 유지

무등산 정상부가 개방된 지난 9일 오전 인왕봉 전망대에서 한 탐방객이 시내 전경을 찍고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

13일 광주·전남은 저기압과 정체전선 영향으로 온종일 흐리고 곳곳에 비가 내릴 전망이다.

광주지방기상청에 따르면 이날 중국 산둥반도 부근에서 서해상으로 이동하는 정체전선과 정체전선상에서 발달한 저기압의 영향을 받겠다. 예상 강수량은 10~50㎜ 수준이다.

아침 최저기온은 17~20도, 낮 최고기온은 24~27도로 예상된다. 서해와 남해 앞바다 물결은 1ｍ로 일겠으며, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.

기상청 관계자는 "비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으니, 교통안전에 유의해달라"고 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



