금천구, 13일 노년이 행복한 금천 ‘백금나래 선포식’ 개최

개청 30주년·고령친화도시 제2기 출범 기념

서울 금천구(구청장 유성훈)가 오는 13일 오후 3시 금나래아트홀 공연장에서 ‘백금나래 선포식’을 개최한다. 이번 행사는 금천구 개청 30주년과 제2기(2025~2029년) 고령친화도시 조성의 본격적인 출발을 기념하기 위한 자리다.

유성훈 금천구청장이 금천어르신복지센터에서 어르신들과 대화하고 있다. 금천구 제공. AD 원본보기 아이콘

‘백금나래’는 금천구 대표 캐릭터 ‘금나래’와 어르신의 백발을 의미하는 ‘백금’을 결합한 명칭으로, 건강하고 주체적인 노년의 삶을 상징한다. 금천구는 2024년 노인 인구 비중이 20%를 넘어 초고령사회에 진입했다.

이번 선포식에서는 세대 간 공감과 화합을 주제로, 노년층과 다른 세대가 함께 어울리는 통합의 의미를 담은 선언도 이루어진다. 선포식은 오후 3시 금나래아트홀에서 진행되며, 각 세대 대표자들이 ‘백금나래’ 슬로건을 선언하고 공동 기념촬영을 진행한다. 이어 마술 퍼포먼스, 합창, 태권도 공연 등 다채로운 문화공연이 이어진다. 금천구립시니어합창단이 무대에 올라 고령친화도시의 의미를 더한다.

정오부터 오후 5시까지는 금천구청 광장에서 주민 누구나 참여할 수 있는 체험·상담부스가 운영된다. 총 9개 기관이 참여해 건강상담, 추억사진, 일자리상담, 환경체험, 뷰티, 먹거리 부스 등을 운영하며 구민과 소통한다.

유성훈 금천구청장은 “백금나래 선포식을 통해 어르신의 건강하고 주도적인 삶을 응원하고, 세대 간 협력하는 공동체 문화를 확산시키고자 한다”며 “백세시대에 걸맞은 고령친화도시로서 노년이 행복한 금천을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.





