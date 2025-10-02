본문 바로가기
광주 서구, 추석 연휴 '365민원실' 문 연다

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.02 16:56

광주·전남 유일…주민 불편 최소화

광주시 서구(구청장 김이강)가 추석 연휴 기간에도 주민 불편 최소화를 위해 광주·전남에서 유일하게 민원 관련 대민창구를 운영한다.


서구는 추석 연휴인 오는 3~9일 일주일간 상무지구 롯데마트맥스 1층에 있는 '365민원봉사실'을 오전 9시~오후 5시 정상 운영한다고 2일 밝혔다.

광주시 서구가 추석 연휴 기간에도 주민 불편 최소화를 위해 광주·전남에서 유일하게 민원 관련 대민창구를 운영한다. 광주 서구 제공

광주시 서구가 추석 연휴 기간에도 주민 불편 최소화를 위해 광주·전남에서 유일하게 민원 관련 대민창구를 운영한다. 광주 서구 제공

이곳에서는 주민등록등·초본, 가족관계증명서를 포함해 지방세 증명서, 토지·건축물대장 등 140여종의 서류를 발급받을 수 있다. 특히 무인민원발급기에서는 처리할 수 없는 인감증명서, 본인서명사실확인서를 비롯해 본인 외 가족이나 위임자의 서류 발급도 가능하다.

또 관내 무인민원발급기 22대도 정상 가동된다. 설치 장소·운영 시간 등 자세한 사항은 365민원봉사실로 문의하면 된다.


김이강 서구청장은 "명절 연휴에도 친절하고 신속한 행정으로 주민들의 불편을 최소화하겠다"며 "서구민 모두가 행복하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
