광주 서구, 추석 연휴 '365민원실' 문 연다

광주시 서구(구청장 김이강)가 추석 연휴 기간에도 주민 불편 최소화를 위해 광주·전남에서 유일하게 민원 관련 대민창구를 운영한다.
서구는 추석 연휴인 오는 3~9일 일주일간 상무지구 롯데마트맥스 1층에 있는 '365민원봉사실'을 오전 9시~오후 5시 정상 운영한다고 2일 밝혔다.
이곳에서는 주민등록등·초본, 가족관계증명서를 포함해 지방세 증명서, 토지·건축물대장 등 140여종의 서류를 발급받을 수 있다. 특히 무인민원발급기에서는 처리할 수 없는 인감증명서, 본인서명사실확인서를 비롯해 본인 외 가족이나 위임자의 서류 발급도 가능하다.
또 관내 무인민원발급기 22대도 정상 가동된다. 설치 장소·운영 시간 등 자세한 사항은 365민원봉사실로 문의하면 된다.
김이강 서구청장은 "명절 연휴에도 친절하고 신속한 행정으로 주민들의 불편을 최소화하겠다"며 "서구민 모두가 행복하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.
