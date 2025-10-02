사랑의열매, 추석맞이 취약계층 17만명에 111억원 지원

대구 사랑의열매가 추석 명절을 맞아 기부자와 봉사자가 모여 취약계층 이웃을 위해 바람떡을 만들어 전달하고 있다. 사랑의열매 AD 원본보기 아이콘

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)가 추석 명절을 맞아 도움이 필요한 이웃들이 풍요로운 명절을 보낼 수 있도록 111억여 원을 지원한다고 2일 밝혔다.

사랑의열매는 매년 소외된 이웃들이 추석을 걱정 없이 보낼 수 있도록 명절 지원을 실시하고 있다. 올해에는 복지 사각지대에 놓인 저소득 취약계층·고립은둔청년·아동·청소년·장애인·노인·북한이탈주민 등 총 17만여 명과 사회복지시설 860개소를 지원한다.

총 지원 규모는 111억여 원으로, 의료비 및 생계비 등 현금 약 103억 9천만 원과 명절음식·제수용품·백미 등 1억 원 상당의 현물, 지역에서 사용가능한 6억 원 상당의 지역화폐와 온누리상품권이 전국의 지자체와 배분협력기관을 통해 전달된다.

사랑의열매 황인식 사무총장은 "폭염과 폭우, 가뭄으로 유독 고된 여름이었지만, 국민들의 이웃을 위하는 마음은 작아지지 않았다"며 "소중한 마음들이 모여 어려운 이웃들에게 풍성한 한가위를 선물할 수 있었다. 앞으로도 이웃들의 따뜻한 일상을 위해 노력하겠다"고 전했다.





