동해시, 분토천 재해취약지 정비사업 추진…주민 안전·재해 예방 효과 기대

강원도 동해시는 오는 10월부터 효가동 210-2번지 일원 분토천 재해취약 구간에 대한 소하천 정비공사를 본격 추진한다고 2일 밝혔다.

동해시가 오는 10월부터 효가동 210-2번지 일원 분토천 재해취약 구간에 대한 소하천 정비공사를 본격 추진한다. 동해시 제공

이번 사업은 지난 5월 행정안전부 재난안전특별교부세 지원사업으로 선정된 것으로, 총사업비 8억8000만원을 투입해 내년 4월까지 공사를 완료할 계획이다.

정비공사는 연장 350m 구간에 ▲식생 옹벽블록(높이 2.5~3.5m) ▲전석쌓기(3.65~3.82m) ▲인도교 설치 등을 포함하고 있다. 이를 통해 재해위험지역으로 분류된 소하천 구간의 안정성을 확보하고 효율적인 관리 기반을 조성할 예정이다.

특히 이번 사업은 태풍 및 집중호우 시 반복되는 침수 피해를 예방하고, 인근 주택과 상가 등 사유재산 보호는 물론 주민의 생명과 안전을 지키는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다. 또한 소하천의 치수 능력을 대폭 향상시켜 홍수 시 하천 범람 위험을 줄이고, 쾌적한 하천 환경 조성에도 기여할 전망이다.

이달형 건설과장은 "분토천 정비사업을 통해 재해 취약 지역의 안전성을 높이고, 주민들이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 마련하겠다"며 "앞으로도 생활권 내 소하천의 체계적인 관리와 재해 예방을 위해 지속적으로 노력을 기울일 것"이라고 말했다.





동해=이종구 기자



