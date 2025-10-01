10월말 개관 '경기도서관' 청년기회 스튜디오 입주 창작가 선발

경기도가 이달 말 경기도서관 5층에서 운영할 '청년 기회 스튜디오' 입주 청년 창작가 4인을 모집한다.

청년 기회 스튜디오는 미디어아트, 웹툰, 애니메이션, 웹디자인 등 디지털 콘텐츠 분야 청년 창작가를 위한 전용 창작 공간이다.

경기도는 선발 작가들에게 작업 공간과 기본 가구를 제공하고, 전문가의 1대1 피드백과 크리틱으로 창작 역량 강화를 지원한다.

참여자는 올해 10월 말부터 내년 6월 말까지 8개월간 개인 작업 공간에서 창작 활동을 하게 된다. 또 멘토링 워크숍, 오픈 클래스, 오픈 스튜디오 데이, 전시회 등 창작 경험을 지역 사회에 환원하는 프로그램에도 참여한다.

신청 자격은 도내 거주 만 19세부터 39세 이하(1985~2006년생)의 청년 창작가다.

경기도는 청년 창작가들이 창작에 전념할 수 있는 환경을 제공하는 동시에, 경기도서관 프로그램과 연계해 도민과의 문화 교류를 확대할 계획이다.

경기도는 선정 결과를 오는 24일 발표한다.

박영애 도서관운영팀장은 "청년 기회 스튜디오는 창작 기반이 부족한 청년에게 의미 있는 기회가 될 것"이라며 "도내 청년 창작가들이 재능을 마음껏 펼칠 수 있도록 공간과 교육을 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



