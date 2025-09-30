KCC, EB 발행 등 자사주 처분 계획 전면 철회

"경영환경과 주주의견 종합 반영해 결정"

KCC가 자기주식 활용계획을 전면 철회한다고 30일 공시했다.

KCC는 지난 24일 전체 발행주식의 17.2%에 해당하는 자사주 중 9.9%를 교환사채(EB) 발행에, 3.4%는 사내근로복지기금에 출연에 활용하고 나머지 3.4% 주식은 소각한다는 내용의 '자기주식 활용계획'을 발표했다.

보유한 자사주의 상당수를 소각이 아닌 EB 발행에 활용하기로 하면서 KCC 주가는 공시 다음날 17% 급락하며 시장의 실망감을 반영했다.

KCC는"회사의 경영환경과 주주 의견을 종합적으로 반영해 주주가치 제고를 위한 보다 명확하고 안정적인 방향을 택하고자 내린 결정"이라며 "당사는 주주의 이익과 시장의 신뢰를 최우선 가치로 삼으며 투명성과 책임감을 바탕으로 한 경영 활동을 통해 장기적인 성장과 기업가치 향상을 실현해 나가겠다"고 밝혔다.





