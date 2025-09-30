국립한밭대 서준혁 박사·배성민 교수 'KSQM-QMOD-ICQSS' 최우수 논문상

국립한밭대는 산업경영공학과 서준혁 박사와 배성민 교수가 최근 연세대에서 열린 '2025년 추계 KSQM-QMOD-ICQSS 공동 국제학술대회'에서 최우수 논문상을 수상했다고 30일 밝혔다.

(왼쪽부터) 서준혁 박사, 배성민 교수. 국립한밭대 제공 AD 원본보기 아이콘

대회는 한국품질경영학회(KSQM)와 유럽연합학회 QMOD가 공동으로 개최했다. QMOD는 매년 30여개 국에 100명 이상의 품질 관련 전문가가 참여하는 유럽 기반 품질경영학회다.

서 박사와 배 교수는 'AHP-IPA 기법을 활용한 중대재해처벌법 대응을 위한 기업의 핵심 요인 도출' 논문(공저)으로 대회에서 최우수 논문상을 받았다.

이 논문은 국내에서 시행 중인 중대재해처벌법(SAPA)에 대응할 선제적 안전보건 관리체계 수립에 관한 실증 연구를 다뤘다.

서 박사는 "중대재해처벌법 관련 연구를 확대해 기업별 맞춤형 전략을 수립하는 데 기여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



