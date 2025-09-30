'정교유착' 한학자 통일교 총재 내일 구속적부심···특검 구속 재판단

한학자 총재 측 '건강 문제' 강조할 듯

이르면 내일 석방 여부 결정

윤석열 정권과 통일교가 얽힌 '정교유착 국정농단' 의혹 등으로 구속된 한학자 통일교 총재가 제기한 구속적부심사 심문이 내일 열린다.

특검의 출석 요구를 세 번이나 불응했던 한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재가 17일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희특검사무실에 출석하고 있다. 2025.9.17 강진형 기자

서울중앙지법 형사항소8-3부(부장판사 최진숙 차승환 최해일)는 다음 달 1일 오후 4시 한 총재의 구속적부심사 심문을 연다.

구속적부심은 피의자에 대한 구속이 적법한지, 구속을 계속할 필요성이 있는지 법원이 심사해 판단하는 절차다. 청구서가 접수된 후 48시간 이내에 피의자를 심문하고, 증거물을 조사해 구속 요건 및 구금의 필요성 등을 종합적으로 다시 판단하게 된다. 이 기간 한 총재에 대한 조사는 중단된다.

앞서 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 지난 23일 정치자금법 위반 등 혐의로 한 총재를 구속했다. 전날 중앙지법에 구속적부심을 청구한 한 총재 측은 건강 문제 등으로 구속 생활을 계속할 수 없다는 주장을 펼칠 것으로 보인다.

반면 특검팀은 한 총재가 그동안 수사에 비협조적이었고 대체로 혐의를 부인하고 있다는 점과 증거를 인멸할 우려가 있다는 점 등을 들어 구속 필요성을 강조할 전망이다.

한 총재는 권성동 국민의힘 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억원을 전달하고, 건진법사 전성배씨를 통해 김건희 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의를 받는다. 또 해당 물품을 교단 자금으로 구매하고 자신의 해외 원정 도박 수사에 대비해 증거를 없애도록 지시한 혐의도 있다.

한 총재 측은 영장심사에서 "정치에 관심이 없다"고 주장했으나 법원은 "증거인멸 우려가 있다"며 특검팀 손을 들어줬다. 통일교 측은 곧바로 입장문을 내고 "법원의 판단을 겸허히 받아들인다. 국민 여러분께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

한 총재의 신병이 확보되면서 권 의원에게 금품이 든 쇼핑백을 건네고, 2023년 국민의힘 전당대회를 앞두고 권 의원을 당 대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 대거 입당시켰다는 의혹 등 수사에도 속도를 낼 것으로 보인다.

향후 수사는 윤 전 대통령 부부로까지 확대될 전망이다. 특검팀은 권 의원에게 전달된 1억원 중 일부가 윤 전 대통령에게 흘러간 것으로 의심하고 있다. 관련 피의자들이 혐의를 부인하고 있는 만큼 연결고리를 찾는 것이 남은 과제로 꼽힌다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



