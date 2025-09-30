속초시, 해양 관광시설 확충…모두를 위한 관광도시로 도약

영금정 해돋이정자, 보행약자도 안전하게 즐길 수 있는 경사로 조성-

유휴 항만부지, 시민과 관광객 위한 친수공간으로 재탄생

강원도 속초시는 오는 10월 1일부터 영금정 해돋이정자 보행약자 경사로와 속초항 옛 속초수협 물양장 친수공원을 시민과 관광객에게 개방한다.

영금정 해돋이정자. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

영금정 보행약자 경사로는 파도와 해풍, 해무로 부식돼 운행이 멈춘 승강기와 철골 구조물, 내려앉은 데크를 교체해 새롭게 조성됐다. 장애인·노약자·유모차 동반 방문객이 안전하고 편리하게 영금정의 해경을 즐길 수 있도록 지난 3월부터 실시설계와 공사가 추진됐다.

속초항 옛 속초수협 물양장은 과거 어업활동의 중심지로 어선 접안, 하역, 경매 등이 이뤄지던 장소다. 2015년 청호동 수산물 산지 거점 유통센터(FPC)로 기능이 이전된 후 항만 유휴공간을 활용하기 위해 강원특별자치도가 2020년부터 2025년까지 정비사업을 추진, 친수공원으로 조성했다.

속초항 친수공원에는 야외 대형 LED 전광판과 객석을 갖춘 소형 공연장, 바닥분수, LED 경관조명, 벤치, 전망대, 포토존 등 다양한 유희 공간이 마련돼 있다. 또한 화장실과 관리실 등 편의시설도 갖추고 있어 방문객들의 편리한 이용이 기대된다.

특히 이곳 친수공원은 갯배 선착장, 아바이마을, 속초관광수산시장, 속초항 국제크루즈터미널과 가까워 도심 속 또 다른 휴식 공간이 될 전망이다.

이병선 속초시장은 "속초는 장애인과 노약자가 불편 없이 즐길 수 있는 열린 관광지를 꾸준히 확충하고 있으며, 어민의 작업공간이던 항만 부지를 시민의 휴식 공간으로 재탄생시키고 있다"며, "앞으로도 기존의 공간과 새로운 가치를 더하고 이를 모두가 편리하게 즐길 수 있는 여건을 조성해 시민과 관광객 모두 만족하는 관광도시로 나아갈 것"이라고 전했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>