완도군의회, '가뭄' 강릉에 생수 6천병 지원…"지역 상생 협력"

전남 완도군의회가 대구 수성구의회와의 자매결연 교류를 통해 지방의회 간 협력을 강화하고, 강원 강릉 지역에 생수를 지원하며 지역 간 상생 행보에 나섰다.

군의회는 최근 수성구의회를 방문해 정기 교류 행사를 개최했다고 30일 밝혔다. 이번 방문은 양 의회가 1992년 자매결연을 맺은 이후 33년째 이어오고 있는 협력 관계의 일환으로, 지역 현안 공유와 우수 정책 사례 교환, 농수산물 판촉 등 실질적 교류 방안이 논의됐다.

완도군의회는 대구 수성구의회를 방문해 정기 교류 행사를 개최하고, 가뭄으로 피해를 겪는 강릉시에 생수를 전달했다.

군의회는 지난 23~25일 2박 3일 일정으로 강원도 속초에서 의원 의정역량 강화 연수를 진행했다. 연수 기간에는 가뭄 피해로 어려움을 겪고 있는 강릉시를 직접 찾아 생수 2ℓ들이 6,000병을 전달했다.

이번 생수 지원은 지난해 강원도에서 완도 노화읍 주민들에게 생수를 지원한 데 대한 감사의 뜻을 담은 것으로, 지역 간 연대의 의미를 더욱 굳건히 하는 계기가 됐다는 평가다.

군의회는 지역 경기 침체와 군민의 삶을 고려해 기존 국외연수를 전면 중단하고, 국내 연수로 전환한 바 있다. 절감된 예산은 생수 지원 등 지역사회에 환원하는 방식으로 활용되고 있다.

김양훈 의장은 "강릉 시민들의 어려움을 함께 나누고, 두 지역 간 소중한 인연에 힘을 보탤 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 주민과 함께하는 나눔의 의정활동을 실천하겠다"고 밝혔다.





