한수원 새울원자력본부, 제3차 원전소통위원회 개최

원전 운영·건설 현황, 지역사회 공헌 실적·계획 공유

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)는 29일 2025년도 3분기 원전소통위원회를 개최했다.

이날 소통위원회에서는 현재 정상운전 중인 새울 1, 2호기 운영 현황과 성과, 새울 3, 4호기 공정·시운전 현황 등을 공유했다.

특히, 지난 7월 폭우로 단수 피해를 본 울주군 읍·면 지역 긴급 성금과 급수 지원 활동과 기후약자 긴급 지원 사업으로 추진한 발전소 주변 지역 경로당 에어서큘레이터 나눔활동 등 사회공헌활동 실적과 계획도 공유해 원전소통위원들의 호평을 받았다.

최준식(現 온양읍이장단협의회장) 원전소통위원은 "올여름 유난히 더웠는데 온양읍 각 마을 어르신들께서 새울원자력본부의 에어서큘레이터 지원, 삼계탕 보양식 나눔 등으로 더위를 이겨낼 수 있었다"라고 감사의 뜻을 전달해 지역 상생의 의미를 더했다.

소유섭 새울원자력본부장은 "새울본부는 원전 안전 운영과 함께 지역주민과 상생 협력의 가치를 최우선으로 두고 있다"라며 "새울본부는 지역의 목소리를 경청하고 소통하는 데 항상 최선을 다하겠다"라고 말했다.

새울본부 원전소통위원회는 울주군 의원, 지역사회 단체장, 지역주민, 시민단체 등 16명으로 구성된 상시 소통체계로 분기별 정기회의를 통해 원전 운영과 원전 건설정보를 투명하게 공유하고 있으며 오는 4분기에도 지역과의 소통을 계속 이어나갈 예정이다.





