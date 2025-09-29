박완수 경남지사 "국정자원 화재로 도민 불편 없게 총력 대응"

중앙아시아 3개국 순방을 마치고 돌아온 박완수 경남도지사가 국가정보자원관리원 대전 본원 화재로 인한 전국 행정 시스템 마비 사태와 관련해 총력 대응을 지시했다.

박 도지사는 29일 실·국 본부장 회의에서 "도민 불편을 최소화하기 위한 오프라인 민원 대응체계 등 온라인 행정이 불가능할 경우를 대비해 대응 방안을 실·국별로 점검하고, 현장 혼란을 최대한 줄이는 구체적인 대책을 조속히 수립해야 한다"라고 강조했다.

경남도에 따르면 지난 26일 국가정보자원관리원 화재로 우체국 금융과 우편, 정부24, 국민신문고, 모바일 신분증 등 대국민 서비스와 공직자 통합메일, 온나라 메일·영상회의, 정부공인인증서(GPKI) 등 내부 행정서비스의 접속이 전국적으로 중단됐다.

복지서비스 종합 포털 '복지로'와 사회보장 정보시스템 '행복이음', 온라인 화장예약시스템인 'e하늘장사시스템', 응급환자 발생 시 병원 응급실에 경광등이 켜지도록 하는 '119구급스마트시스템' 등에도 접속 장애가 생겼다.

경남도와 시군청은 공식 누리집과 사회관계망서비스(SNS)에 대체 창구를 알리고 수기 처리 등으로 도민 행정서비스를 이어가고 있다.

박 지사는 최근 농어업인 수당 인상, 7월 극한호우 피해 복구 예산 부담 등으로 농어촌 기본소득 시범사업에 도 재정을 지원하지 않기로 한 방침에 관해서도 언급했다.

그는 "지방재정 현실을 충분히 고려하지 않은 채 추진되는 사업이 늘고 있다"라며 "이에 대한 종합적인 검토와 재정적 수용성에 대한 면밀한 고려가 꼭 필요하다"고 했다.

이어 "재정 여건을 종합적으로 검토한 뒤 추진 방향을 다시 살펴야 한다"며 "지방재정의 지속 가능성 확보를 위해 세입, 세출 구조를 면밀히 점검하라"라고 지시했다.

또 "정책 설계 단계부터 지방의 행정적, 재정적 수용 능력을 충분히 반영할 수 있도록 시도협의회 차원에서 의견을 모아 중앙정부에 건의하고 제도 개선을 추진할 필요가 있다"라며 "현장 목소리가 정책에 반영돼, 국가와 지방이 함께 지속 가능한 재정 구조를 만들어 가야 한다"고 했다.

박 지사는 또 지난주까지 몽골, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 중앙아시아 3개국을 순방하며 정부 및 지방정부 인사들과 철도 협력, 인력 교류 등을 논의한 것에 대해서도 말했다.

그는 "현지에서 논의된 사안들이 실질적 성과로 이어질 수 있도록 실·국이 후속 과제들을 점검하고 신속히 이행해 달라"고 당부했다.

끝으로 교통, 의료, 쓰레기 수거 등 추석 연휴 대비 분야별 종합대책을 마련하고 취약계층 지원에도 소홀함이 없게 사전 준비하라고도 주문했다.





