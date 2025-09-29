영주시, 드론배송서비스 시범 운영 돌입

경북 영주시는 국토교통부 '2025년 드론실증도시 구축사업-K-드론배송 상용화사업' 공모에 선정됨에 따라 드론배송서비스를 본격 운영한다.

시는 지난 29일 영주호 용마루1공원 드론배송센터와 오토캠핑장에서 드론배송 시연회를 개최했다.

1부에서는 드론 물품 적재, 자동 점검 시스템, 배송 드론 이륙을 시연했으며, 2부에서는 공공배달앱 '먹깨비'를 통한 주문부터 드론 배송, 수취까지 전 과정을 성공적으로 선보였다.

영주시는 서천과 영주호 권역에 드론배송센터와 8개 배달거점을 구축하고 지난 8월까지 안전성 검증과 비행로 테스트를 완료했다. 시범 서비스는 10월부터 두 달간 매주 수·목·금·토요일 오전 11시부터 오후 5시까지 운영되며, 시민들은 먹깨비앱을 통해 주문한 음식을 지정된 배달지에서 드론으로 받아볼 수 있다.

현재 14개 업소가 드론배달 가맹점으로 참여 중이며, 시는 11월까지 드론 주문 시 3000원 할인쿠폰을 지원해 이용 활성화를 도모할 계획이다. 가맹점 추가 모집도 이어간다.

유정근 영주시장 권한대행은 "서천과 영주호에서 드론배달을 통해 시민들께 새로운 경험을 제공하게 됐다"며 "드론배송은 편리함을 넘어 물류 혁신을 선도할 것이며, 스마트 영주로 도약하는 전환점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





