권광택 경북도의원 "조기은퇴·경력단절 여파 40대도 '인생이모작' 지원해야"

영남취재본부 구대선기자

입력2025.09.29 15:32

지원 조례안 대표 발의


경북도의회 권광택 의원(국민의힘·안동)은 '경북도 장년층 인생이모작 지원에 관한 조례 일부개정조례안'을 대표발의했다고 29일 밝혔다.


이번 개정안은 도지사가 필요하다고 인정하는 경우, 인생이모작 지원 사업 대상을 기존 장년층(50세 이상 65세 미만) 이외의 연령으로 확대할 수 있도록 한 것이 핵심이다.

권 의원은 "산업구조 변화와 고용환경 불안정으로 인해 조기 은퇴, 경력 단절 등 어려움이 늘어나고 있으며, 특히 40대와 같이 장년층 이전 세대에서도 인생이모작 지원 수요가 커지고 있다"며 연령 범위를 유연하게 운영할 필요가 있다고 강조했다.

개정안이 통과되면 경북도민들은 재취업·창업, 평생학습, 사회참여, 건강관리 등 생애 전환기에 필요한 맞춤형 지원을 시군 여건에 따라 조기에 받을 수 있게 될 전망이다.


권 의원은 "이번 조례 개정은 저출생으로 인한 경제활동 인구 감소와 노동력 부족, 노인 복지비용 증가 등 구조적 문제를 완화하는 동시에, 도민들이 쌓아온 경험과 역량을 지역사회에서 효율적으로 활용할 수 있는 기반이 될 것"이라고 설명했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr


