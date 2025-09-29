30일 부산서 한일 정상회담…안보실장 "셔틀외교 정착"

위성락 안보실장 29일 브리핑

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 이시바 시게루 일본 총리, 부인 이시바 요시코 여사와 양국 정상 부부 친교 행사를 하며 기념촬영을 하고 있다.

이재명 대통령이 30일 부산에서 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담 및 만찬을 갖는다.

위성락 대통령실 안보실장은 이날 용산 대통령실 브리핑에서 "이번 한일 정상회담은 이 대통령의 8월 방일에 대해 일본 총리 답방이 한 달여 만에 이뤄짐으로써 셔틀 외교 복원이 정착됐다는 의미를 갖는다"며 이같이 밝혔다.

위 실장은 "부산 회담 개최는 지방 활성화와 관련해 양국의 협력 의지를 강조하는 기회가 될 것"이라고 강조했다. 이어 "한일 공통 사회 문제인 인구, 지방 활성화 등을 논의한다"며 "양국 간 협의체 운영방안, AI, 수소 산업 등 지난 정상회담의 후속 조치를 점검하고 이행을 가속하는 계기가 될 것"이라고 설명했다.

또 위 실장은 "이러한 의의 고려해 이번 이시바 총리의 한국 방문은 형식적으로 실무방문이지만 환영 행사나 친교 행사 등에서 그 이상의 환대가 될 수 있도록 세심하게 준비했다"며 "총리 퇴임 이후에도 일본 정계 중진의원으로서 계속해서 한일 관계 발전과 성장을 위해 적극적 역할 계속해줄 것을 협의하는 자리도 될 것"이라고 말했다.

일본 정상이 서울 외 도시를 방문해 한국 대통령을 만나는 것은 2004년 고이즈미 총리와 노무현 대통령 간 제주도 정상회담 후 21년 만이다. 지난 8월 이 대통령이 일본을 방문했을 당시 두 정상은 수도가 아닌 지방에서 만나자는 얘기를 주고받은 것으로 알려졌다.





