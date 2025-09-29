본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

30일 부산서 한일 정상회담…안보실장 "셔틀외교 정착"

송승섭기자

입력2025.09.29 15:19

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

위성락 안보실장 29일 브리핑

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 이시바 시게루 일본 총리, 부인 이시바 요시코 여사와 양국 정상 부부 친교 행사를 하며 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 이시바 시게루 일본 총리, 부인 이시바 요시코 여사와 양국 정상 부부 친교 행사를 하며 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령이 30일 부산에서 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담 및 만찬을 갖는다.


위성락 대통령실 안보실장은 이날 용산 대통령실 브리핑에서 "이번 한일 정상회담은 이 대통령의 8월 방일에 대해 일본 총리 답방이 한 달여 만에 이뤄짐으로써 셔틀 외교 복원이 정착됐다는 의미를 갖는다"며 이같이 밝혔다.

위 실장은 "부산 회담 개최는 지방 활성화와 관련해 양국의 협력 의지를 강조하는 기회가 될 것"이라고 강조했다. 이어 "한일 공통 사회 문제인 인구, 지방 활성화 등을 논의한다"며 "양국 간 협의체 운영방안, AI, 수소 산업 등 지난 정상회담의 후속 조치를 점검하고 이행을 가속하는 계기가 될 것"이라고 설명했다.


또 위 실장은 "이러한 의의 고려해 이번 이시바 총리의 한국 방문은 형식적으로 실무방문이지만 환영 행사나 친교 행사 등에서 그 이상의 환대가 될 수 있도록 세심하게 준비했다"며 "총리 퇴임 이후에도 일본 정계 중진의원으로서 계속해서 한일 관계 발전과 성장을 위해 적극적 역할 계속해줄 것을 협의하는 자리도 될 것"이라고 말했다.


일본 정상이 서울 외 도시를 방문해 한국 대통령을 만나는 것은 2004년 고이즈미 총리와 노무현 대통령 간 제주도 정상회담 후 21년 만이다. 지난 8월 이 대통령이 일본을 방문했을 당시 두 정상은 수도가 아닌 지방에서 만나자는 얘기를 주고받은 것으로 알려졌다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난리난 가성비 제수용품 2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

추석 연휴 너무 비싼 숙박비…"차라리 해외 갈래"

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

360만 유튜버 '슈카', '노무현 조롱' 일베 합성 로고 사용 논란

결국 열흘만에 중단…'고장투성이' 한강버스, 한달간 못타요

국회 증감법 오늘 처리 수순…여야, 명절 전 극한 대치

새로운 이슈 보기