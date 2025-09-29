[특징주]두나무·네이버 합병…우리기술투자·한화證↑

29일 오전 10시 기준 코스닥 시장에서 우리기술투자 우리기술투자 041190 | 코스닥 증권정보 현재가 11,590 전일대비 1,490 등락률 +14.75% 거래량 11,011,065 전일가 10,100 2025.09.29 10:36 기준 관련기사 [실전 재테크]”신정부 정책 수혜” 벤처캐피털 주식 투자해볼까시총 1000억 이상 상장VC, 연초 대비 절반으로 '뚝'우리기술투자 “업비트 운영사 두나무 매각설 사실 무근” 전 종목 시세 보기 close 는 전일 종가 대비 17.13% 오른 1만1830원을 기록하고 있다. 유가증권시장에서 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 6,020 전일대비 730 등락률 +13.80% 거래량 8,054,204 전일가 5,290 2025.09.29 10:36 기준 관련기사 한화그룹, 하반기 신규 채용 3500명…방산 등 사업 확대코스피, 3200선 복귀…코스닥, 1.98% 상승 마감[특징주]'금리인하 기대감'…증권주, 동반 강세 전 종목 시세 보기 close 은 전일 종가 대비 13.61% 오른 6010원을 기록하고 있다. 두나무와 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 276,000 전일대비 19,500 등락률 +7.60% 거래량 2,175,907 전일가 256,500 2025.09.29 10:36 기준 관련기사 투자금 부족으로 고민 중? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 이용 가능![특징주]알테오젠, 코스피 이전상장 본격화에 강세[클릭 e종목]"네이버, 두나무와 장기 성장동력 확보" 전 종목 시세 보기 close ) 합병 소식에 두나무 주요 주주인 두 회사 주가가 오른 것으로 보인다.

앞서 지난 25일 네이버는 '당사의 종속회사인 네이버파이낸셜은 두나무와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외에도 주식 교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있으나, 추가적인 협력사항이나 방식에 대해서는 확정된 바 없다"고 공시했다. 향후 네이버가 자회사인 네이버파이낸셜을 통해 두나무를 완전 자회사로 편입하기 위한 포괄적 주식 교환이 진행될 것이란 전망이 나왔다.

올해 반기보고서 기준 두나무 주요주주는 송치형 회장 겸 이사회 의장(지분율 25.5%), 김형년 부회장(13.1%), 카카오인베스트먼트(10.6%), 우리기술투자(7.2%), 한화투자증권(5.9%) 등이다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>