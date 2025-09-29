핸디소프트, 정부 데이터센터 화재 '긴급 지원'…공공 IT 신뢰 회복·클라우드 전환 주도

국가정보자원관리원 대전센터 화재로 정부 주요 전산망이 마비되자 30년간 공공기관 그룹웨어 솔루션을 공급해온 핸디소프트 핸디소프트 220180 | 코스닥 증권정보 현재가 3,370 전일대비 775 등락률 +29.87% 거래량 869,065 전일가 2,595 2025.09.29 09:05 기준 관련기사 폴라리스오피스, 협업툴 '플로우'와 손잡고 공공·기업 AI 확산 나서폴라리스오피스, 상반기 매출 1542억 전년比 28%↑…"하반기 핸디소프트 시너지"폴라리스오피스, AI판례검색 솔루션 '엘박스AI'에 웹오피스 공급…공공 AI 전환 앞장 전 종목 시세 보기 close 가 긴급 지원에 나섰다.

이번 사고로 주민생활과 직결된 정부 온라인 서비스 약 70개가 중단되고 우편·예금 등 647개 업무 시스템이 멈추면서 공공부문의 '디지털 업무 연속성'에 대한 우려가 커지고 있다.

핸디소프트는 즉각 내부 비상 대응 태스크포스(TF)를 가동해 지원 체계에 돌입했다. 특히 과거 자사 시스템을 기반으로 운영하거나 온-나라시스템과 연계된 모듈을 사용하는 기관들을 대상으로 긴급 기술 지원을 제공하고 있다.

장애 기관에는 전문 인력을 투입해 데이터 무결성 점검과 임시 업무 프로세스 마련을 지원하며, 복구 전까지는 점검·컨설팅을 무상 제공할 방침이다. 동시에 행정안전부 및 각 기관 전산부서와 긴밀히 협력하며 복구 진행 상황을 모니터링하고 있다.

이해석 핸디소프트 대표는 "공공기관의 디지털 업무 연속성이 흔들린 상황에서 협업 솔루션 기업으로서 막중한 책임을 느낀다"며 "관련 기관의 업무 정상화를 위해 최대한의 기술적·인적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

이어 "이번 사태를 계기로 중앙부처 및 산하기관의 협업시스템도 단계적으로 클라우드 전환이 필요하다는 인식이 확산될 것"이라며 "핸디소프트는 국방부 '온-나라 2.0 클라우드 전환' 사업 경험을 바탕으로 정부의 클라우드 이중화 정책에 적극 부응하겠다"고 강조했다.

실제로 핸디소프트는 작년 국방부의 온-나라 행정시스템 클라우드 통합 구축 사업을 주도하며, 대규모 공공 업무시스템의 클라우드 전환 레퍼런스를 확보한 바 있다. 이번 화재로 인한 위기 상황은 회사가 보유한 기술력과 경험을 다시 한번 입증할 기회로 평가된다.

향후 이와 같은 대규모 장애 재발을 방지하기 위한 이중화(HA)·백업(Backup)·재해복구(DR) 체계 설계 등 공공 클라우드 기반 인프라 전환에도 기술 지원을 확대할 예정이다.

한편 핸디소프트는 1991년 설립된 국내 대표 그룹웨어 전문기업으로 전자결재 및 기록물 관리시스템 분야에서 공공시장 점유율 1위를 기록하고 있다. 최근에는 폴라리스그룹 편입을 계기로 폴라리스오피스와 협력, 클라우드 기반 협업툴과 민간 SaaS 연계 포털까지 제품군을 확대하며 공공·민간을 아우르는 디지털 전환 수요에 대응하고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



