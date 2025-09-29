"당 로고 띄우고 고기 구워먹어?"…'민폐' 독일 극우정당에 "방 빼라"

독일 정당 지지율 1위 Afd 당사 소송 패소

내년 가을까지 새 당사 구해야 하지만

부동산 임대인들 반감 커 난항 예상돼

독일 정당 지지율 1위를 달리고 있는 극우 성향의 독일대안당(AfD)이 당사에서 쫓겨날 위기에 처했다. 연합뉴스는 26일(현지시간) 독일 rbb방송을 인용해 "베를린지방법원은 AfD 중앙당사 건물 소유주인 부동산업체 크베르쿠스그룬트가 낸 소송에서 AfD에 내년 9∼12월 건물을 전부 비우라고 판결했다"고 보도했다.

독일대안당(AfD) 지지자들이 지난 2월 베를린 집회에 참가해 국기를 흔들고 있다. 로이터연합뉴스

연합뉴스에 따르면 AfD는 지난 2022년 베를린 북부 라이니켄도르프의 한 건물에 세를 들었다. 당초 계약은 2027년 말까지였다. 그러나 지난 2월 총선 때 AfD가 건물 외벽에 프로젝터로 당 로고를 띄운 채 안뜰에서 고기를 구워 먹은 것이 문제가 됐다. 당시 AfD는 원내 제2당으로 약진하며 잔치를 벌였는데, 이들을 규탄하는 시위대가 몰리면서 경찰의 주변 통제가 강화됐다.

건물주는 AfD로 인해 다른 세입자들이 피해를 봤고, AfD 로고 등 상징물을 노출하지 않도록 한 임대차 계약을 위반했다며 AfD 측에 퇴거하라고 요구했다. 그러나 AfD가 불응하자 법원에 소송을 냈다. 이번 판결에서 법원은 즉시 퇴거시켜달라는 건물주 요구를 받아들이지 않는 대신 계약 기간보다 1년 앞당겨 나가도록 했다. AfD는 소송을 성공적으로 방어했다고 자평했다. 현재 당사가 연방의회에서 차로 30분 걸리는 변두리여서 예전부터 더 좋은 자리를 찾고 있었다는 것이다.

지난 5월 독일 베를린에서 AfD에 반대하는 시민들이 집회에 참여하고 있다. AFP연합뉴스

그러나 Afd가 내년 가을까지 새 건물을 구할 수 있을지는 불투명하다는 평가가 나온다. 독일 내 극우 정당에 대한 반감이 큰데다 반대 집회로 인한 불편 때문에 임대인을 만나기가 쉽지 않기 때문이다. 애당초 지난 2월 총선 당시 열었던 파티도 다른 장소를 구할 수 없어 당사 건물에서 열었던 것으로 전해졌다. 알리스 바이델 AfD 공동대표도 지역구인 스위스 국경 근처 보덴제에 사무실을 두지 않고 있다. 건물주의 요구사항이 많아 공간을 구하기가 쉽지 않은 것으로 알려졌다.

AfD는 소송 과정에서 임대료를 6％ 올려줄 테니 내년 가을까지 머물게 해달라고 요청했으나, 받아들여지지 않았다. 다만 AfD 재무 책임자 카르스텐 휘터는 판결에 대해 "법치주의의 승리"라며 "내년에 우리 소유의 새 부동산에 입주할 예정"이라고 말했다.

주간지 슈테른은 "AfD에 부동산을 판매하면 큰 이미지 손상을 감수해야 하고 주변 지역 전체가 상시적 시위 장소가 될 것"이라며 "(임대료가) 엄청나게 비쌀 거라는 점만은 확실하다. 당내에서 수천만유로(수백억 원)까지 거론되고 있다"고 지적했다.

AfD는 올해 초 총선에서 20.8％의 득표율로 기독민주당(CDU)·기독사회당(CSU) 연합에 이어 연방의회에 두 번째로 많은 의석을 확보했다. 최근에는 여러 기관의 여론조사에서 CDU·CSU 연합을 제치고 지지율 1위를 달리고 있다.





