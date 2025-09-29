기업경기, 계엄 이전 수준 회복…전망은 흐림 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①'반도체·소비쿠폰'에 기업경기 10개월래 최고…전망은 8개월래 최대 하락
②관세협상 '3500억달러' 불확실성에 환율 장중 1410원도 돌파
③트럼프 "韓 투자 3500억달러는 선불"…의약품 100% 관세 예고
MARKET INDEX : Year to date
○뉴욕증시 엔비디아·구글 등 빅테크 '고공행진'
○파월 "상당히 고평가"…월가는 "더 오른다"
○9월 고용동향·연방정부 셧다운에 촉각
Top3 NEWS
■ "반도체 끌고 소비쿠폰 밀었다" 기업 체감경기, 두 달째 개선세
○CBSI 91.6, 전월比 0.6P↑…반도체 등 제조업 개선
○"소비쿠폰·명절 효과" 비제조업, 도소매업 중심 회복
■ "美 지표發 강달러·대미투자 압박 부담" 환율, 장중 1410원대 돌파
○트럼프"韓, 대미투자 3500억달러 선불" 압박
○심리적 저항선 1400원 뚫은 환율, 추가 상승 타진 전망
■ 트럼프"韓 대미투자 3500억 달러는 선불"…의약품에 100% 관세
○WSJ "러트닉, 韓에 투자 증액 요구…협상 불안정"
○"10월1일부터 美에 공장건설 기업 외 의약품 100% 관세"
그래픽 뉴스 : 반도체 투톱 날자 삼성·SK그룹 시총 1000조 돌파
○삼성·SK그룹 시총 합계 1117조4718억원
○전체 증시 시총의 3분의 1 규모
○SK하이닉스 42.43%, 삼성전자 19.61% 각각 늘어
the Chart : [단독]국민은행, 4년 넘게 감평법인에 35억원 수수료 미지급
○협약 감평법인 14개 상대로 2347건 미지급
○원칙과 달리 협약 통해 대출 실행 시에만 수수료 지급
○'무료'자문만 받고 정식감정하지 않는 비율 70%
오늘 핵심 일정
○국내
○해외
16:00 스페인 소비자물가지수 (YoY) (9월)
18:00 독일 Buba 총재 Nagel의 연설
21:00 영국 MPC 위원 Ramsden 연설
23:00 미국 잠정주택매매 (MoM) (8월)
23:30 미국 댈러스 연준 제조업활동지수 (9월)
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 10%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
