본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

기업경기, 계엄 이전 수준 회복…전망은 흐림 [3분 브리프]

입력2025.09.29 08:00

시계아이콘00분 44초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①'반도체·소비쿠폰'에 기업경기 10개월래 최고…전망은 8개월래 최대 하락
②관세협상 '3500억달러' 불확실성에 환율 장중 1410원도 돌파
③트럼프 "韓 투자 3500억달러는 선불"…의약품 100% 관세 예고

MARKET INDEX : Year to date
기업경기, 계엄 이전 수준 회복…전망은 흐림 [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○뉴욕증시 엔비디아·구글 등 빅테크 '고공행진'

○파월 "상당히 고평가"…월가는 "더 오른다"

○9월 고용동향·연방정부 셧다운에 촉각

Top3 NEWS
■ "반도체 끌고 소비쿠폰 밀었다" 기업 체감경기, 두 달째 개선세
○한은 '9월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)'
○CBSI 91.6, 전월比 0.6P↑…반도체 등 제조업 개선
○"소비쿠폰·명절 효과" 비제조업, 도소매업 중심 회복
■ "美 지표發 강달러·대미투자 압박 부담" 환율, 장중 1410원대 돌파
○美 2분기 GDP 성장률 3.8%↑…강달러 지지
○트럼프"韓, 대미투자 3500억달러 선불" 압박
○심리적 저항선 1400원 뚫은 환율, 추가 상승 타진 전망
■ 트럼프"韓 대미투자 3500억 달러는 선불"…의약품에 100% 관세
○대미 투자 펀드 방식 이견 속 트럼프 "선불" 발언
○WSJ "러트닉, 韓에 투자 증액 요구…협상 불안정"
○"10월1일부터 美에 공장건설 기업 외 의약품 100% 관세"
그래픽 뉴스 : 반도체 투톱 날자 삼성·SK그룹 시총 1000조 돌파
기업경기, 계엄 이전 수준 회복…전망은 흐림 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○삼성·SK그룹 시총 합계 1117조4718억원
○전체 증시 시총의 3분의 1 규모
○SK하이닉스 42.43%, 삼성전자 19.61% 각각 늘어

the Chart : [단독]국민은행, 4년 넘게 감평법인에 35억원 수수료 미지급
기업경기, 계엄 이전 수준 회복…전망은 흐림 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○협약 감평법인 14개 상대로 2347건 미지급
○원칙과 달리 협약 통해 대출 실행 시에만 수수료 지급
○'무료'자문만 받고 정식감정하지 않는 비율 70%

오늘 핵심 일정

국내



해외

16:00 스페인 소비자물가지수 (YoY) (9월)

18:00 독일 Buba 총재 Nagel의 연설

21:00 영국 MPC 위원 Ramsden 연설

23:00 미국 잠정주택매매 (MoM) (8월)

23:30 미국 댈러스 연준 제조업활동지수 (9월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 16℃(4) ｜최고기온 : 25℃(3℃)
○강수확률 오전 10%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
기업경기, 계엄 이전 수준 회복…전망은 흐림 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

"'수수료 100배 인상' 미국 왜 가나" 전문직에 '러브콜' 보낸 캐나다 총리

잇단 고장에 한달 쉬는 한강버스… 오세훈 "시민 안심할 수 있도록 조치"

美 관세 선수출 효과 제한…시행 후 수출은 미국外 확대

새로운 이슈 보기