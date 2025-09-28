본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

기업 10곳 중 6곳 "추석 경기 작년보다 악화"

오현길기자

입력2025.09.28 12:00

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"상여금 지급" 응답 작년보다 줄어

기업 10곳 중 6곳이 올해 추석 경기 상황에 대해 "작년보다 악화됐다"고 답했다. 추석에 쉬는 기업 중 절반 이상이 7일간만 휴무를 실시하며, 추석 상여금을 지급할 계획이라고 응답한 기업은 지난해보다 감소했다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

한국경영자총협회가 전국 5인 이상 625개 기업을 대상으로 '2025년 추석 휴무 실태조사'를 실시한 결과, "작년보다 악화됐다"가 56.9%로 가장 높았고, "작년과 비슷한 수준" 35.6%, "작년보다 개선됐다"는 7.4%에 그쳤다.

또 추석 휴무 실시 기업의 56.9%가 '7일'간 휴무를 실시하는 것으로 나타났다. 올해 추석 연휴는 개천절과 토요일, 추석 공휴일, 대체공휴일, 한글날까지 총 7일이다. '10일 이상' 쉰다고 응답한 기업은 20.1%, '5일'은 8.8%로 조사됐다.


특히 '8일 이상' 휴무 기업은 25.0%에 달하는데, 이유로는 '연차휴가 수당 등 비용 절감 차원'(35.2%)을 가장 많이 응답했다.


추석 상여금을 지급할 계획이라고 응답한 기업 비중은 60.4%로 지난해(64.8%)보다 감소했다. 300인 이상 기업(68.1%)이 300인 미만 기업(59.4%)보다 높았다.

상여금 지급 기업을 대상으로 한 지급 방식에 대한 설문에서 '정기상여금으로만 지급'(64.0%)이 가장 많았고, '별도상여금만 지급'(32.2%), '정기상여금 및 별도상여금 동시 지급'(3.8%) 순으로 조사됐다.


별도 추석 상여금을 지급하는 기업에 대한 '지급 수준'을 묻는 설문에서는 '작년과 비슷한 수준'이 89.3%로 가장 높았고, '작년보다 많이 지급' 7.6%, '작년보다 적게 지급' 3.1% 순으로 나타났다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다시는 안 온다"더니 결국 오네…3년1개월 만에 '신고점' 세운 곳[부동산AtoZ] "다시는 안 온다"더니 결국 오네…3년1개월 만에 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'로또 1등' 서울 한 곳서 수동 5장 무더기 당첨…76억 주인 탄생하나

"절대 용서 않겠다" 롤링에 엠마 왓슨 입장 밝혔다

"서울 가을밤 수놓은 불꽃"…한화, 100만 관객 함께한 세계불꽃축제 마무리

'여자 아베' 다카이치 "'다케시마의 날'에 당당히 장관 보내자"

망치·쇠파이프 등장…충북서 불법체류 외국인들 집단 난투극

"애플, 챗GPT 닮은 내부 앱 개발…시리 개편 돌입"

구자은 LS그룹 회장 "국제정세 변화 속 기회 포착, 파도에 올라타야"

새로운 이슈 보기