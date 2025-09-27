본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

임은정 지검장, '검찰청 폐지'에 "檢, 권한 움켜쥐던 시대 저물어"

손선희기자

입력2025.09.27 11:38

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

임은정 서울동부지검장은 27일 검찰청을 폐지하는 내용이 담긴 정부조직법 개정안이 국회를 통과한 데 대해 "검찰이 감당하지도 못하는 권한을 움켜쥐고 사회 주동 세력인 체하던 시대는 저물어야 한다"고 했다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

임 지검장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "검찰의 시대는 결국 저물 것이고 우리 사회는 또다시 나아갈 것"이라며 "그게 우리가 지금까지 봐온 역사"라며 이같이 적었다.

임 지검장은 "우리 검찰이 감당하지 못하는 권한을 흔쾌히 내려놓고 있어야 할 자리로 물러서는 뒷모습이 '일몰의 장엄함'까지는 아니어도 너무 흉하지는 않았으면 좋겠다는 생각이 간절했었지만, 그럴 리 없다는 것 역시 잘 알고 있다"라고 말했다. 이어 "그릇에 넘치는 권한이라 감당치 못하니 넘치기 마련이고, 부끄러움을 알고 현실을 직시하는 지혜가 있었다면 이렇게까지 안 됐을 것"이라며 "검찰 구성원이라 속상하지만, 의연하게 일몰을 맞으며 내일을 준비하겠다"고 덧붙였다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"동남아보다 싸다" 인기 폭발…한국인들 몰려간다는 가성비 여행지 '이곳' "동남아보다 싸다" 인기 폭발…한국인들 몰려간다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연봉 4000만원도 OK…Z세대 절반, 해외 근무면 미련 없이 짐 싼다

"말차 애호가들 어쩌나"…1년만에 가격 170% 급등 '귀하신 몸'

102세 후지산 정상 정복…기네스북 오른 할아버지

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

트럼프가 찍어 주가 2배 뛴 '리튬아메리카스'…中 의존도 줄여줄까

불꽃축제 자리잡기 '꿀팁'…AI로 숨은 명당 추천

금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"

새로운 이슈 보기