광주 동부소방서, '재난대응 역량강화' 긴급구조통제단 훈련

광주 동부소방서가 25일 국립아시아문화전당 부설주차장에서 재난 대응 역량 강화를 위한 긴급구조통제단 불시 가동 훈련을 실시했다. 광주동부소방서 제공 AD 원본보기 아이콘

광주 동부소방서는 최근 국립아시아문화전당 부설주차장에서 재난 대응 역량 강화를 위한 긴급구조통제단 불시 가동 훈련을 실시했다고 26일 밝혔다.

긴급구조통제단은 재난 발생 시 국민의 생명·신체·재산을 보호하기 위해 긴급구조기관과 지원기관이 수행하는 인명구조, 응급처치 등의 모든 조치를 지휘하는 임시 조직이다.

이번 훈련은 전기차 화재 대응 능력 향상을 위한 훈련으로 진행됐으며, 통제단 가동에 따른 긴급구조지원기관에 재난상황 전파를 위한 재난안전통신망(PS-LTE) 불시 점검 훈련을 함께 진행했다.

이번 훈련은 통제단 운영 요원의 대형 재난 대응 능력을 향상시키고자 긴급구조통제단 단계별 불시 메시지에 의한 상황분석, 작전계획 수립, 위험진압, 수색구조 등 재난 대응 및 안정화를 위한 체계적인 절차 훈련으로 진행됐다.

김영일 동부소방서장은 "실전과 같은 체계적인 훈련으로 대형 복합 재난 발생 시 즉각적 대응태세를 확립해 시민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>