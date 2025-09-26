신세계디에프, 베테랑 경영인 이석구 신임 대표 내정

2026년도 신세계그룹 정기 임원인사

신세계라이브쇼핑 대표 자리 옮겨

업황 부진·실적 악화 등 현안 해결 기대

이석구 신세계라이브쇼핑 대표가 26일 신세계디에프(면세점) 새 대표에 내정됐다.

이석구 신세계디에프 대표. 신세계그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

이 대표는 1949년생으로 동성고와 연세대 경영학과를 졸업했다.

1975년 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 186,700 전일대비 3,600 등락률 -1.89% 거래량 143,881 전일가 190,300 2025.09.26 12:23 기준 관련기사 HUG 보증 들고온 LH…"미분양은 우리 책임, 안전·파업 지연은 증액 불가"(종합)"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해[일문일답]"LH 재무부담에 민참 공사비 축소?"…9·7 대책 후 첫 설명회 질문 쏟아져 전 종목 시세 보기 close 에 입사한 이 대표는 삼성물산 재직 당시 홍콩지사 부장, 경영관리실 이사보 등을 거쳤다. 이어 1999년과 2001년에는 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 184,600 전일대비 8,300 등락률 -4.30% 거래량 23,540 전일가 192,900 2025.09.26 12:23 기준 관련기사 조선호텔앤리조트 새 대표에 최훈학 SSG닷컴 대표…"마케팅 전문가"신세계건설 새 대표에 강승협 신세계푸드 대표…실적 개선 특명SSG닷컴 신임 대표에 최택원 이마트 영업본부장…"SCM 전문가" 전 종목 시세 보기 close 백화점부문 지원본부장 상무와 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 74,800 전일대비 2,100 등락률 -2.73% 거래량 71,219 전일가 76,900 2025.09.26 12:23 기준 관련기사 조선호텔앤리조트 새 대표에 최훈학 SSG닷컴 대표…"마케팅 전문가"SSG닷컴 신임 대표에 최택원 이마트 영업본부장…"SCM 전문가"SSG닷컴, 추석 선물세트 본매장…최대 50% 할인·상품권 증정 전 종목 시세 보기 close 부문 지원본부장 부사장을 역임했다.

2002년에는 조선호텔 대표를 맡았고 2007년 스타벅스커피코리아로 자리를 옮겨 2019년까지 대표로 재직했다. 2020년에는 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 10,080 전일대비 120 등락률 -1.18% 거래량 40,218 전일가 10,200 2025.09.26 12:23 기준 관련기사 지마켓 새 대표, 85년생 알리 출신 '제임스 장'…신세계, 40대 임원 44% 발탁자사 패션·뷰티 브랜드 총 출동…신세계인터, 싱가포르서 첫 팝업그룹 인사 초읽기…신세계免, 인천공항점 철수 '침묵 모드' 전 종목 시세 보기 close 자주사업부문 대표, 2022년에는 신세계 신성장추진위 대표를 역임하고 이듬해 신세계라이브쇼핑 대표를 맡았다.

신세계그룹의 '해결사'로 꼽히는 이 대표가 업황 부진으로 실적이 악화한 신세계 면세점 사업의 반등을 이끌지 주목된다. 회사 측은 "각종 현안을 해결하고 면세사업의 돌파구를 마련하기 위해 베테랑 경영인인 이 대표를 신세계디에프 대표로 발탁했다"고 설명했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>