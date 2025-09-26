본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'훈련병 얼차려 사망' 육군 지휘관들 징역형 확정

박은서인턴기자

입력2025.09.26 10:01

시계아이콘00분 59초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대위 5년6개월·중위 3년 확정
과실치사가 아닌 고의성이 드러난 학대치사 혐의
"헌법상 권리 침해, 용납 안 돼" 엄중처벌

육군 12사단 신병교육대에서 규정을 위반한 군기 훈련을 지시해 훈련병을 숨지게 한 지휘관들에게 실형이 확정됐다.

구속 심사를 마친 '얼차려 훈련병 사망' 중대장(대위)의 모습. 연합뉴스

구속 심사를 마친 '얼차려 훈련병 사망' 중대장(대위)의 모습. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 25일 학대치사와 직권남용 가혹행위 혐의로 기소된 강모 대위(28)에게 징역 5년6개월을 선고한 원심을 확정했다. 같은 혐의로 기소된 남모 중위(26)는 지난 7월 상고를 취하하면서 항고심에서 선고된 징역 3년이 그대로 확정됐다.


두 사람은 지난해 5월23일 강원 인제군 12사단 신병교육대에서 훈련병 6명에게 규정을 위반한 군기 훈련을 실시한 뒤 실신한 훈련병 박 모 씨에게 적절한 응급조치를 하지 않아 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

검찰은 단순 과실치사가 아닌 고의성이 드러난 학대치사에 해당한다고 보고 이들을 기소했다. 강 대위는 1심에서 징역 5년을 선고받았으나 항소심은 피해자별 행위를 별개의 범죄로 인정해 형량을 5년6개월로 늘렸다. 남 씨는 1, 2심에서 징역 3년을 선고받았다.


1심은 피고인들의 행위를 상상적 경합(하나의 행위가 여러 범죄를 구성하는 경우)으로 판단했지만 2심은 실체적 경합(별개 범죄를 여럿 범한 경우)으로 판단했다. 상상적 경합의 경우 실질상 수죄이지만 형을 과할 때는 하나의 죄이므로 1개의 형으로 처벌하되 가장 무거운 죄로 처벌하도록 규정돼 있다. 실체적 경합은 형법상 가중주의 원칙에 따라 동종의 형일 경우 가장 무거운 죄 형량의 2분의 1까지 가중할 수 있다.


항소심 재판부는 "병사들은 징병제를 통해 일정 기간 기본권이 제한되지만 조국의 평화와 안녕을 위해 청춘을 바친다"며 "병사들의 생명과 육체를 보호하는 건 국가가 가장 우선하여 지켜야 할 가치임이 분명하다"고 강조했다. 이어 "피고인들이 후진적 형태의 병영문화를 답습함으로써 사망사고를 초래했다"며 "군 시스템 전반에 대한 국민 신뢰까지 저해했다는 점에서 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"고 했다.

대법원은 원심 판단이 법리를 오해하거나 자유심증주의 한계를 벗어나지 않았다고 판단해 상고를 기각했다. 또 형사소송법상 사형·무기 또는 10년 이상의 징역이나 금고가 선고된 경우에만 양형부당을 이유로 상고할 수 있다는 점을 들어 피고인 측의 형이 무거워 부당하다는 주장은 받아들이지 않았다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기