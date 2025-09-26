본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

모나용평, 미디어아트 전시관 '이나트(INART)' 재개관

장효원기자

입력2025.09.26 09:44

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
모나용평, 미디어아트 전시관 '이나트(INART)' 재개관
AD
원본보기 아이콘

사계절 프리미엄 리조트 모나용평 (대표이사 박인준)은 발왕산 자락에 위치한 미디어아트 전시관을 새롭게 단장하고 오는 9월26일 '이나트(INART)'라는 이름으로 재개관한다고 밝혔다.


'이나트'는 빛과 상상이 만나 다채로운 감각을 깨우는 예술 공간이다. 빛·소리·향이 어우러진 미디어아트가 방문객의 감각을 일깨우고 특별한 경험으로 안내한다. 자유롭게 거닐며 즐길 수 있는 체험형 전시부터 조용히 몰입할 수 있는 공간까지, 관람객들은 탐험·마법·자연의 빛 아래 반짝이는 예술의 여정을 경험할 수 있다.

이번 재개관은 아트놈과 손희수 등 국내 예술가들이 참여해 디지털과 아날로그가 어우러진 감각적인 작품 연출에 초점을 맞춘 것이 특징이다. 서로 다른 장르의 예술이 발왕산의 자연 풍광과 어우러지며 관람객들에게 한층 깊은 몰입 경험을 선사할 예정이다.


모나용평 관계자는 "이나트는 자연 속에서 감각을 일깨우는 특별한 예술 경험을 제공하는 공간으로 자리매김할 것"이라며 "앞으로도 문화와 레저가 어우러지는 차별화된 콘텐츠를 통해 발왕산을 세계적인 문화관광 명소로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.


한편 모나용평은 재개관을 기념해 '숨바꼭질 프로젝트' 이벤트를 오는 10월12일까지 진행한다. 손희수 작가의 'Clay Mini Art'를 모티브로 한 참여형 프로그램으로 리조트 곳곳에 숨겨진 작품을 찾으며 소소한 행복을 발견하는 체험을 제공할 예정이다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기