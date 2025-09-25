장수군 '제10회 장수한우랑사과랑 전국지구력 승마대회' 개최

25일~28일까지 장수국제승마장

19개 종목 선수 149명·마필 174두 출전

전북 장수군이 25일부터 28일까지 나흘간 천천면 장수국제승마장에서 '제10회 장수한우랑사과랑 전국 지구력 승마대회'가 열린다.

군에 따르면 이번 대회는 전북도 승마협회(대표 박영재)가 주최·주관하며 19개 종목에 선수 149명, 마필 174두가 출전해 기량을 겨룬다.

장수군이 25일부터 28일까지 나흘간 천천면 장수국제승마장에서 '제10회 장수한우랑사과랑 전국 지구력 승마대회'가 열린다. 장수군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 승마대회는 천천면 장수국제승마장에서 장수읍 장수승마레저파크까지 이어지는 10㎞ 장수승마로드에서 펼쳐지며 지구력 경기(80㎞·40㎞·10㎞) 3종목과 마장마술(유소년·통합부) 5종목, 장애물 경기(50class~110class) 8종목, 그리고 이벤트 경기 3종목(KHIS-7, 릴레이, 권승경기)으로 구성된다.

다양한 종목과 연령대의 참가자들이 한자리에 모여 경쟁하는 이번 승마대회를 통해 장수군 승마산업 저변 확대와 함께 남녀노소 누구나 쉽게 접할 수 있는 스포츠로 자리매김할 수 있을 것으로 기대된다.

최훈식 군수는 "이번 대회가 선수, 방문객, 지역주민 모두가 함께 어울리고 화합하는 축제의 장이 되길 바란다"며 "앞으로도 승마 산업을 지역의 대표적인 관광·레저 자원이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 장수 국제승마장은 국내 최대 규모의 실내승마장을 갖춘 시설로 계절과 날씨에 구애받지 않고 연중 대회 개최가 가능한 최적의 환경을 보유하고 있어 각종 전국 단위 승마대회가 꾸준히 열려 승마인들에게는 기술 교류의 장이자, 군민과 관광객들에게는 색다른 볼거리를 제공하는 축제의 장이 되고 있다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



