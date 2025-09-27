청운대, 홍고통거리서 ‘청운씨드 프로젝트’ 성료

지역과 함께하는 창업문화 확산

청운대학교는 지난 19일부터 21일까지 충남 홍성군 홍성읍 원도심 홍고통거리 일대에서 '2025 창의그룹캠프; 청운씨드 프로젝트'를 개최했다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 라이즈(RISE)사업을 통해 청운대 학생들이 홍성 지역에서 활동할 수 있는 지원 프로그램으로 중단기 프로젝트로 진행된다.

주요 프로그램은 청운人이 꿈꾸는 우리학교; 오리엔테이션을 시작으로 ▲선배 창업가와의 만남과 로컬체험 ▲청운포차 운영과 홍성로컬크래프트마켓 즐기기 ▲아이디어챌린지 등으로 진행한다.

또한 원도실 활성화를 위해 소모임 공간 조성, 공연기획 프로젝트 운영, 특성학과별 현직자 특강, 팝업레스토랑 등 다양한 프로젝트를 실현해 나갈 계획이다.

청운씨드 프로젝트는 청년로컬활동 생태계 조성 및 로컬혁신 인재양성 사업의 일환으로 청운대 RISE사업단 및 청년리젠어스센터가 주관하고 홍성 청년창업가마을 집단지성이 운영을 맡았다.

정윤 총장은 "원도심 활성화를 위해 다양한 아이디어가 돋보이며, 이번 프로젝트가 성공해서 소멸 위기 지역에 도움이 되길 바란다"며 "대학 생활이 지역으로 확장해 다양한 경험을 할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





