김건희, 오늘은 특검 출석…'이우환 그림 뇌물 혐의' 조사

지난달 29일 구속기소 이후 첫 특검 출석

'김상민 공천개입 의혹' 조사 전망

김건희 측, 혐의 부인할 듯

주가조작·공천개입·통일교 청탁 등 혐의로 구속기소된 김건희 여사가 25일 민중기 특별검사팀에 출석했다. 전날 법원의 첫 재판에서 '피고인'으로 모습을 드러냈던 김 여사는 이날 특검팀에서는 '뇌물 수수 피의자'로 소환됐다.

이날 김 여사는 9시49분께 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 있는 특검팀 사무실에 법무부 호송차를 타고 도착했다. 김 여사에 대한 소환은 지난달 29일 구속기소 된 이후 처음이다.

특검팀은 이날 오전 10시부터 김 여사를 특정범죄가중처벌법(특가법)상 뇌물 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다. 이날 조사에서는 김 여사가 김상민 전 부장검사로부터 고가의 그림을 받고 총선 공천에 힘써줬다는 의혹을 중심으로 이뤄질 전망이다. 특검팀은 이를 윤석열 전 대통령이 사전에 인지하고 있었는지도 캐물을 것으로 보인다.

김 전 검사는 이우환 화백의 그림 '점으로부터 No. 800298'을 1억4000만원에 구매해 김 여사 오빠 김진우씨에게 전달하면서 지난해 4월 총선 공천 등을 청탁한 혐의를 받는다. 김 전 검사의 구속영장에는 김 여사가 그림의 수수자로 적시됐다.

김 전 검사는 "김씨의 부탁으로 해당 그림 구매를 중개했을 뿐"이라며 혐의를 부인했으나, 지난 18일 법원은 "증거를 인멸할 염려가 있다"며 특검팀이 청구한 김 전 검사에 대한 구속영장을 발부했다.

뇌물죄는 공무원이 직무와 관련해 뇌물을 수수·요구·약속한 경우 성립한다. 김 여사는 공직자가 아니었던 만큼 혐의를 적용하려면 윤 전 대통령 등 공직자와 공모 여부가 밝혀져야 한다.

