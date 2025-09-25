경찰, '2025 서울세계불꽃축제' 안전관리 총력 대응

경찰이 오는 27일 열리는 '2025 서울세계불꽃축제'를 맞아 대규모 인파에 대비한 안전관리 대책을 시행한다.

서울경찰청은 이 행사에 관람객 100만명이 운집할 것으로 예상됨에 따라 주최 측 및 지자체와 협력해 시민 안전을 최우선으로 관리할 방침이라고 25일 밝혔다.

먼저 영등포·용산·마포·동작경찰서장과 기동단장을 권역별 책임자로 지정한다. 또 기동대 37기, 기동순찰대 22개 팀 등 총 3448명의 경력을 투입해 인파 안전관리 및 긴급 상황 대응에 나설 계획이다.

특히 불꽃 명소로 꼽히는 한강공원 천상계단, 마포대교 북단 나들목, 거북선나루터, 용양봉저정공원 등에는 경력을 집중 배치하기로 했다. 시민 이동이 많은 마포대교와 한강대교에는 임시 추가 보행로 확보하는 한편 상위 1개 차로는 비상차로로 운영된다.

아울러 여의나루역 인근에는 지난해 새롭게 도입된 고공 관측 장비를 통해 인파 밀집 상황을 실시간 모니터링한다. 경찰은 행사 종료 후 필요 시 지하철 출입 통제 및 무정차 통과 등의 조치를 취할 수 있다고 전했다.

서울경찰청 관계자는 "행사 당일 현장을 방문하는 시민들에게 가급적 대중교통 이용을 권장하며, 경찰 및 안내요원의 지시에 적극 협조해달라"고 당부했다.





변선진 기자



