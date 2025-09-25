본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

경북도, 내년 생활임금 3.25% 올려 1만2049원 결정…도청·출자출연기관 노동자 적용

영남취재본부 구대선기자

입력2025.09.25 09:38

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

월 251만8241원 책정
최저임금 보다 16.7%↑

경북도는 '2026년도 생활임금'을 시급 1만 2049원으로 확정해 25일 고시했다.


경북도는 지난 17일, 2026년 생활임금 결정을 위한 생활임금위원회'를 열어 올해 1만 1670원보다 3.25% 인상한 1만 2049원으로 결정했다. 이는 정부가 발표한 내년도 최저임금 1만 320원보다 1729원(16.7%) 높게 책정됐으며, 월 급여(209시간 기준)로 환산하면 251만 8241원이 적용된다.

경북도청

경북도청

AD
원본보기 아이콘

이번에 확정 고시된 경상북도 생활임금은 내년 1월 1일부터 1년간 적용되며, 경북도 소속 노동자와 도 산하 출자출연기관 노동자까지 포함한다.

경북도 생활임금은 2022년 1월 6일에 제정, 공포된 '경상북도 생활임금 조례'를 근거로 시작됐으며, 최저임금 인상률, 경북소비물가상승률, 공무원임금인상률 등을 종합적으로 반영해 위원들의 표결을 거쳐 최종적으로 심의, 의결한다.


'생활임금'은 근로자에게 일정한 수준 이상의 생계 보장을 목적으로 한 최저임금에 교육, 문화, 주거 등의 금전적 가치를 더함으로써 인간의 존엄성을 유지하며 실질적인 생활을 보장하기 위해 만든 정책적, 사회적 임금을 말한다.


이재훈 경북도 경제통상국장은 "경북도의 생활임금 제도를 통해 노동자가 교육, 문화, 주거 등에서 실질적으로 안정된 생활 수준을 유지하고, 민간 영역에도 확산돼 저임금 노동자가 두루 혜택을 누릴 수 있기를 바란다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

'푹' 꺼진 도로에 자동차도 추락…태국 방콕서 거대 싱크홀 발생

태영호 "김정은 아들 유학설 들은 바 없어…주애 오빠보다 남동생 가능성 커"

"한국여행 필수코스"…해운대 수놓은 올리브 '물결'

'경영난' 인텔 안간힘…애플에 투자 요청

새로운 이슈 보기