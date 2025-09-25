본문 바로가기
나주시 기관 연합, 화순전남대병원에 '헌혈증' 기부

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.25 09:48

나주지역 농림식품기술기획평가원, 나주4H연합회, 한국문화예술위원회, 한국콘텐츠진흥원 등 기관 연합은 최근 화순전남대병원에 헌혈증 69매를 전달했다. 화순전남대병원 제공

나주지역 농림식품기술기획평가원, 나주4H연합회, 한국문화예술위원회, 한국콘텐츠진흥원 등 기관 연합은 최근 화순전남대병원에 헌혈증 69매를 전달했다. 화순전남대병원 제공

화순전남대병원은 최근 농림식품기술기획평가원, 나주시 4H연합회, 한국문화예술위원회, 한국콘텐츠진흥원 등 지역 기관으로부터 헌혈증 69매를 전달받았다고 25일 밝혔다.


이들 기관은 지난해에 이어 꾸준히 헌혈증 기부 활동을 이어오고 있다. 이번까지 총 171매의 헌혈증을 모아 병원에 전달했다. 기부된 헌혈증은 환자들의 치료를 돕고 건강 회복을 돕는 데 사용될 예정이다.

노수현 농림식품기술기획평가원장은 "헌혈은 생명을 지키는 가장 값진 나눔이다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 사회적 책임을 다하는 공공기관으로써 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.


임희선 화순전남대병원 사회사업팀장은 "지역의 따뜻한 정성과 연대가 환자와 가족들에게 큰 힘이 되고 있다"며 "병원도 지역민과 함께 희망을 나누는 치료 현장을 만들어가겠다"고 말했다.


한편 나주시 기관 연합은 정기적으로 헌혈 행사를 추진해 오고 있다. 특히 혈액 수급이 부족해지는 계절을 중심으로 참여를 독려하고 있으며, 올해 또한 총 82명이 헌혈에 동참했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

