'BTS 진' 또 일냈다…진라면 멀티팩 1300만개 50일 만에 소진

오뚜기는 라면 브랜드 '진라면'과 방탄소년단 진의 마케팅이 긍정적인 효과를 내고 있다고 25일 밝혔다.

오뚜기는 상반기 진라면 멀티팩(5개입)에 방탄소년단 진의 초상과 자필 손글씨, 캐릭터 '우떠'를 담은 씰스티커 12종을 동봉한 한정 프로모션을 진행했다. 오뚜기에 따르면 해당 물량 1300만개는 50일 만에 모두 소진됐다. 특히 이벤트가 시작된 3월 오뚜기몰 판매량은 전년 대비 10배 이상 늘었고, 온라인몰에서는 씰스티커 수집 열풍으로 박스 단위 구매가 이어지며 준비 물량이 예상보다 한 달 이상 일찍 소진됐다.

오뚜기 진라면 방탄소년단 진 신규 씰스티커 이미지. [사진=오뚜기 제공]

실적도 급성장했다. 4월 방탄소년단 진의 초상이 적용된 용기면 판매량은 전월 대비 34.7% 늘었고, 편의점 판매는 무려 114% 급증했다. 글로벌 캠페인과 함께 출시한 한정판 '약간매운맛 퍼플에디션'은 5월 쿠팡 사전 판매에서 준비 물량의 1.5배 이상 판매되며 흥행을 입증했다. 이 제품은 높은 소비자 만족도를 바탕으로 이달부터 정식 출시돼 선택지를 넓혔다.

오뚜기는 하반기에도 소비자 공략에 속도를 낸다. 방탄소년단 진의 새로운 초상이 담긴 컵라면 패키지를 선보이고, 멀티팩 구매자를 대상으로 한정판 대형 씰스티커(4종·10만개) 증정 이벤트를 진행한다. 이번 스티커는 기존보다 크게 제작돼 소장 가치를 높였다. 아울러 신규 패키지와 스티커를 활용한 참여형 온라인 이벤트와 콘텐츠도 순차적으로 공개할 예정이다.

오뚜기 관계자는 "상반기 뜨거운 성원에 감사드리며, 하반기에도 소비자분들을 위한 다채로운 이벤트와 새로운 콘텐츠로 보답하겠다"며면서 "새로운 방탄소년단 진·진라면 에디션과 소비자 참여형 이벤트를 계속 진행할 것"이라고 말했다.





