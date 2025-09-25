◆관세청 <부이사관 승진> ▶관세청 기획재정담당관 김현석(金炫錫) ▶관세청 심사정책과장 김용철(金容澈)
[인사] 관세청
2025년 09월 25일(목)
